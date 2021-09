Due morti in 24 ore, il Covid non arretra

Il Covid-19 continua a portare morte e dolore. Continua a colpire duro l’isola d’Ischia. Contagi continui e in ascesa, reparti pieni al PO Anna Rizzoli e sanità in affanno. I camici bianchi continuano a contagiarsi, nonostante la vaccinazione, e si conta anche la positivizzazione di una pneumologa. Così come avanza il contagio, purtroppo, avanzano anche i decessi. Un triste agosto apre la strada ad un tristissimo settembre. Due i decessi nel giro di 24 ore. Dopo un ferragosto drammatico con decessi a catena nell’arco di pochi si giorni, tutto si è scatenato, riaprendosi con tre decessi in rapida successione. Anziani.

Le vittime del Covid sull’isola d’Ischia sfiorano la drammatica quota 35.

Le ultime in ordine di tempo sono quelle di due anziani: un uomo, anziano, 81enne di Ischia, deceduto all’ospedale Anna Rizzoli dopo l’inesorabile peggioramento di un quadro clinico già compromesso da altre patologie. L’uomo era stato intubato due giorni fa, ma questo non è servito ad evitare il peggio. Da quanto si apprende, l’anziano sarebbe anche stato vaccinato, ma purtroppo le diverse patologie che lo affliggevano lo hanno reso un soggetto troppo fragile.

Ancora la morte di un uomo di mezza età, 65enne di Forio, già affetto da patologie, dializzato (sembrerebbe che il contagio ci sia stato proprio nel corso del terapie di dialisi) e portato via dal COVID-19 dopo aver lottato in vano contro il terribile Virus. Purtroppo, dopo giorni di sofferenza, l’anziano non ce l’ha fatta. Dolore e cordoglio per le vittima di questo terribile virus. Con i contagi in lenta ma costante ascesa, tristemente, anche i decessi e così sono ancora le fasce deboli e gli anziani ischitani, ad essere vittime silenziose e inermi di questa strage anche in questa ultima, secondo molti, fase della Pandemia.