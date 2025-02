Due gol in tre minuti. Anche il Sant’Anastasia cade al Calise, il Real Forio raccoglie un’altra vittoria

REAL FORIO -SANT’ANASTASIA 2-1

Eccellenza | Girone A | 23a Giornata

Undicesima vittoria davanti al proprio pubblico, tredicesimo risultato utile consecutivo in casa: il Real Forio supera a pieni voti l’esame Sant’Anastasia, blinda la terza posizione in classifica e resta in scia del Nola. La squadra di Carlo Sanchez decide il match in pochi minuti, ma rischia anche di essere agganciata dal gruppo di Gennaro Monaco: al Calise decidono le reti di Di Costanzo e Castagna. L’allenatore si affida al solito 4-3-3 con Mazzella tra i pali e la coppia Velotti-Di Costanzo al centro della difesa, sulle corsie spazio per Pistola a sinistra e per Aniceto a destra. A centrocampo lo staff conferma Sogliuzzo, Arcamone e Di Lorenzo; in attacco Castagna e Buono supportano Acosta, preferito a Serrano. Gli ospiti provano a rendersi subito pericolosi con una serie di ripartenze, ma i padroni di casa fanno buona guardia e rispondono con un traversone di Pistola che Acosta non riesce a sfruttare al 7’.

Passano cinque minuti e Velotti sventaglia per la prima punta che fa partire un tiro-cross: Sogliuzzo non ci arriva e sfuma una potenziale occasione da gol. Al 16’ Castagna raccoglie una sponda e conclude dal limite dell’area, la retroguardia biancoblù respinge. Si gioca prevalentemente nella metà campo del Sant’Anastasia che fa buona densità e si scatena in contropiede, il Real Forio alza il pressing ma non trova la manovra giusta per superare gli avversari. Alla mezz’ora Arcamone si incarica della battuta di una punizione e Santino respinge, sul prosieguo dell’azione si sblocca il risultato sul recupero di Acosta: Sogliuzzo calcia e la traiettoria diventa un assist per Di Costanzo che, a tu per tu con il portiere, non sbaglia e porta in vantaggio i compagni.

La compagine allenata da Monaco accusa il colpo e i turchi ne approfittano per raddoppiare. Al 34’ Castagna sfrutta una disattenzione della difesa e conclude, Santino non trattiene e sulla respinta l’attaccante insacca. La reazione del Sant’Anastasia si registra al 38’ con Esposito che riceve sulla trequarti, si sposta il pallone sul sinistro e fulmina Mazzella. Il Real Forio potrebbe riportarsi sul doppio vantaggio con Castagna, ma il bomber colpisce il palo al 39’. L’ultima emozione della prima frazione è targata Caiazzo con un destro da fuori, Mazzella non si fa sorprendere e blocca centralmente. Il risultato all’intervallo dice 2-1 per i biancoverdi.

Sanchez conferma l’undici iniziale e non modifica il suo scacchiere, l’occasione in apertura di ripresa però è per gli ospiti con una sassata di Piscopo che finisce poco distante dal bersaglio. Acosta e compagni vanno a caccia del tris, tuttavia rischiano al 54’ su una ripartenza che i biancoblù non concretizzano. Quattro giri di lancette più tardi arriva anche la prima staffetta per gli isolani con Serrano che prende il posto di Acosta. Al 61’ Santino sbaglia il rilancio dopo un retropassaggio e Di Lorenzo prova a beffarlo in acrobazia, ma la palla termina sul fondo. Sanchez inserisce anche Pelliccia per Arcamone, il Real Forio attacca a testa bassa e va alla ricerca della terza rete del sabato pomeriggio. I nuovi entrati danno vivacità all’azione, al 70’ Pistola pennella per la testa di Serrano che spara a lato. Nella parte centrale della ripresa Cittadini sostituisce Di Lorenzo e i turchi si divorano la rete con una deviazione imprecisa di Velotti a due passi dalla porta.

Scintille nel finale di gara con un parapiglia che si scatena tra i calciatori, il direttore di gara deve intervenire per riportare la calma. Sanchez concede minuti anche a Cabrera, con Di Costanzo costretto a lasciare il terreno di gioco. All’88’ Aniceto vince una serie di rimpalli e arriva in area, il Sant’Anastasia si rifugia in corner e ferma l’incursione. Nel recupero la truppa di Monaco resta in dieci per il doppio giallo sventolato dall’arbitro nei confronti di Stanzione. Il match non ha altro da raccontare, il Real Forio resiste e si prende il bottino pieno al triplice fischio. Si festeggia ancora al Calise, i turchi conquistano il ventiduesimo risultato positivo in campionato e restano agganciati al treno d’alta classifica.

Il tabellino

Real Forio 2014: Mazzella, Castagna, Arcamone (67’ Pelliccia), Sogliuzzo, Pistola, Velotti, Aniceto, Di Lorenzo (70’ Cittadini), Di Costanzo (85’ Cabrera), Buono, Acosta (58’ Serrano). A disp.: Santaniello, Peluso, Tomasin, Di Meglio, Ballirano. All.: Sanchez.

Sant’Anastasia: Santino, De Siena, Di Palma (46’ Palladino), Sgambati, Stanzione, Sepe, Esposito, Caiazzo, Onesto (60’ Mazzucchiello), Iadelisi (89’ Del Percio), Piscopo (67’ Bisogno). A disp.: Pone, Airone, Delli Paoli, Velotti, Ramaglia, Mazzucchiello. All.: Monaco

Arbitro: Sig. Mario Ciccarelli (Castellamare di Stabia)

Assistenti: Lauro e Carrozza.

Marcatori: 31’ Di Costanzo (RF), 34’ Castagna (RF), 38’ Esposito (SA).

Ammoniti Tomasin, Velotti (RF), Iadelisi, Stanzione, mister Monaco (SA).

Espulso: 93’ Stanzione (SA) per doppia ammonizione.

Angoli 5 – 5.

Recupero 1’ e 5’.