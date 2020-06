Due defibrillatori ai Maronti con il finanziamento di De Magistris

Ugo De Rosa | Sicuramente una valida iniziativa, meritevole di plauso, quella della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Barano, per dotare il territorio di defibrillatori. L’Ente isolano ha infatti beneficiato di un finanziamento erogato da De Magistris proprio per l’acquisto di tali apparecchiature nell’ambito della iniziativa “Prevenzione della morte cardiaca improvvisa attraverso la diffusione dei defibrillatori nei Comuni della Città Metropolitana di Napoli”.

I defibrillatori vanno installati nei luoghi più affollati, in particolare nella stagione estiva.

E pertanto la scelta di Dionigi Gaudioso è stata di affidarne due in comodato d’uso gratuito al Consorzio Maronti di Sviluppo e Promozione Turistica. Infatti nella delibera di Giunta che approva l’iniziativa si evidenzia che «tra i luoghi più affollati del Comune, nel periodo estivo, vi è l’arenile dei Maronti» e dunque «l’opportunità di dotare tale luogo di apparecchi defibrillatori, per garantire una maggior sicurezza ai numerosi bagnanti che ogni estate affollano il detto arenile».

Troppe volte, infatti, malori o incidenti verificatisi lungo le coste isolane avrebbero potuto concludersi senza esito tragico se fosse stato disponibile un defibrillatore. Ma finora non tutti i Comuni si sono attivati in tal senso.

Ne consegue la decisione di affidarli al Consorzio, «tra le cui finalità vi sono la collaborazione con le Istituzioni per la valorizzazione del comprensorio dei Maronti e l’attuazione di interventi in materia di sicurezza». Lo stesso Consorzio ha ovviamente espresso la propria disponibilità.

La Giunta con delibera immediatamente eseguibile ha dunque approvato lo schema di convenzione tra Comune e Consorzio. La deliberazione, considerata la finalità di sicurezza, è stata trasmessa alla Centrale Operativa del 118, all’ospedale “A. Rizzoli”, al Comando di Polizia Municipale, a tutte le forze dell’ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rosa ed alla Croce Rossa.

La convenzione si sofferma anche sulla ubicazione dei due defibrillatori, ricordando che «ad oggi, in tale località risultano dotati di defibrillatori due attività commerciali private (Bar-Ristorante “Belmare” e Bar-Ristorante “Ida”, entrambe membri del Consorzio e situate nel versante Est dell’arenile), le parti convengono che i due defibrillatori oggetto della presente convenzione debbano essere installati in attività poste nel versante Ovest, in modo da “coprire” tutto l’arenile, che nel suo complesso è lunga quasi 2 Km». L’estensione della rinomata spiaggia baranese richiede infatti ulteriori dotazioni ad hoc per evitare eccessive distanze che non consentirebbero l’immediatezza del soccorso.

La convenzione durerà due anni e verrà rinnovata tacitamente ogni anni, salvo diverse decisioni.

Il Comune, una volta concessi i defibrillatori in comodato gratuito, è esonerato da qualsiasi responsabilità connessa al loro uso, al cattivo funzionamento e ad eventuali danni cagionati a terzi.

Il Consorzio, da parte sua, installerà i due defibrillatori «presso altrettante attività commerciali consorziate, che siano ubicate nel versante Ovest dell’arenile dei Maronti (orientativamente: tratto compreso tra la Piazzetta ed il Ristorante “Emanuela”), preferibilmente individuate in modo da assicurare l’equidistanza tra gli stessi». Inoltre si impegna «a fare in modo che presso ciascuna delle attività individuate, ogni giorno dalle 8:00 alle 19:00, sia presente almeno un soggetto abilitato all’uso dei defibrillatori». Anche l’ordinaria manutenzione delle apparecchiature sarà a carico del Consorzio.