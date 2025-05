Due Coni del Gambero Rosso a Gasparotto: la gelateria d’autore che conquista Ischia

È passato poco più di un anno da quel luminoso 11 maggio 2024, quando una nuova insegna sul corso Angelo Rizzoli ha attirato l’attenzione dei passanti e degli appassionati del gelato artigianale: la gelateria Gasparotto, frutto della visione e del coraggio imprenditoriale di Gianmarco Gasparotto e Raffaella Di Meglio. Oggi, a distanza di dodici mesi, arriva il prestigioso riconoscimento che consacra il loro impegno: due coni nella guida del Gambero Rosso, uno dei massimi riferimenti per la gastronomia italiana.

Il sogno di un gelato diverso

Nato da un viaggio di sola andata da Milano a Ischia, il progetto Gasparotto si è subito distinto per la sua proposta unica: un gelato d’autore, innovativo, attento alle esigenze alimentari e al territorio. La filosofia è chiara: ingredienti a km 0, completa assenza di glutine e lattosio, proposte vegane, e una ricerca continua di equilibrio tra creatività e naturalezza. Come racconta la stessa guida del Gambero Rosso nella motivazione del premio, la gelateria è “artigianale”, “naturale” e ben radicata nel tessuto locale grazie a una fitta rete di fornitori dell’isola. Frutta fresca come albicocche, limoni e percoche locali diventano i protagonisti di gusti che celebrano la biodiversità ischitana.

Non solo gelato: un’offerta a tutto tondo

Oltre ai gusti tradizionali e innovativi, Gasparotto offre creme spalmabili, lievitati da colazione e proposte per la merenda, pensati con la stessa cura che caratterizza ogni aspetto del laboratorio. Il tutto in un ambiente curato e accogliente, affacciato sul celebre “Fungo” di Lacco Ameno, uno dei simboli naturali dell’isola. La comunicazione è un altro dei punti forti del duo Gianmarco e Raffaella: trasparente, leggera e diretta, riesce a raccontare non solo i prodotti, ma anche i valori dietro ogni scelta. Un’abilità rara, che ha sicuramente contribuito al riconoscimento ricevuto.

Una Milano che abbraccia Ischia

La storia personale dei fondatori aggiunge fascino al progetto: lui milanese, lei ischitana, hanno unito le loro radici e competenze per creare un’esperienza nuova nel panorama gastronomico isolano. Il Gambero Rosso ha colto con sensibilità questo incrocio di identità, scrivendo: “Con l’accento milanese di Gianmarco che, all’isola, dona tantissimo”. Un connubio che arricchisce il territorio con un tocco di internazionalità senza perdere l’autenticità locale.

Qualità per il turismo e per i residenti

In un’epoca in cui le mete turistiche rischiano di offrire solo soluzioni omologate e standardizzate, Gasparotto rappresenta una risposta forte e coerente alla richiesta di qualità, sostenibilità e inclusività. È un luogo dove il gelato non è solo un piacere, ma anche un messaggio di rispetto per il cibo, per l’ambiente e per chi lo consuma. Con due coni che brillano nella prestigiosa guida del Gambero Rosso, la gelateria Gasparotto si conferma non solo come uno dei migliori indirizzi di Napoli, Capri, Ischia e Sorrento, ma come un modello di innovazione nel mondo del gelato artigianale italiano. Un traguardo che è già un nuovo punto di partenza.