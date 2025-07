Due arresti per droga nel giro di poche ore: intensificati i controlli dei Carabinieri

Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri sull’isola d’Ischia, teatro nelle ultime ore di due distinti arresti per detenzione di sostanze stupefacenti. A finire in manette, in operazioni condotte dalle stazioni di Casamicciola Terme e Forio, due uomini già noti alle forze dell’ordine.

Il primo intervento è avvenuto nel comune di Casamicciola Terme, dove i militari dell’aliquota operativa della Compagnia di Ischia hanno fermato un 45enne originario di Napoli, sorpreso con 145 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. La droga era nascosta all’interno di un’abitazione che l’uomo aveva preso in affitto per trascorrere l’estate sull’isola. Il materiale rinvenuto e la modalità di occultamento non hanno lasciato dubbi circa la destinazione allo spaccio. Dopo l’arresto, per il 45enne si sono aperte le porte del carcere: è stato inoltre proposto per lui il foglio di via obbligatorio, che gli impedirà di rimettere piede a Ischia per un determinato periodo.

Poche ore più tardi, un secondo arresto è scattato a Forio, dove è stata recentemente riattivata la locale Stazione dei Carabinieri. I militari hanno fatto irruzione nell’abitazione del 27enne Achille Misto, trovando 1 grammo di hashish e 16 dosi di cocaina pronte per la vendita. Parte dello stupefacente era nascosta negli indumenti intimi, il resto ben occultato nella camera da letto. Sequestrati anche 400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e un coltellino sporco di droga, probabilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi. Anche per Misto è scattato l’accompagnamento in carcere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Le due operazioni, coordinate dal comandante della Compagnia di Ischia, il capitano Tiziano Laganà, confermano la costante attenzione dell’Arma verso il contrasto allo spaccio di stupefacenti sull’isola, un fenomeno che, sebbene non dilagante, resta sotto la lente delle forze dell’ordine, soprattutto nel periodo estivo, quando Ischia vede aumentare in modo esponenziale la sua popolazione tra turisti e stagionali.