Duc in altum | #4 WD

Eccellenza,

spero di poterLa salutare presto di persona, così come accadde quando, otto anni fa, venne a sostituire il nostro caro Padre Filippo e mi accolse in episcopio insieme a tutta la mia famiglia per un cordiale colloquio di quasi quarantacinque minuti. Ieri mattina, la notizia del Suo incarico alla diocesi di Caserta si è diffusa rapidamente e, in qualche modo, ha colto tutti noi di sorpresa.

Io, a dire il vero, ho sempre scommesso su una Sua brillante carriera ecclesiastica ed ero convinto che prima o poi il porporato (non solo una diocesi molto più grande della nostra) avrebbe reciso il Suo legame con Ischia. La Sua apparente timidezza, propria del vero “uomo di preghiera”, non mi ha impedito di apprezzare il Suo decisionismo, sempre figlio del rispetto delle leggi canoniche e, soprattutto, di quel prezioso confronto con i legali e le autorità vaticane che ha supportato ogni Sua scelta. Un po’ meno, a dire il vero, ho gradito la poca imparzialità nel rappresentare la sua “vicinanza” al movimento focolarino.

Tornando alle scelte, Eccellenza, Lei ne ha compiute tante e anche estremamente delicate. Ricorderà che non ho condiviso alcune di esse, o semplicemente il silenzio assoluto che le ha avvolte e che tuttora impedisce a molti di noi di conoscerne lo stato dell’arte. E come nel mio stile, non mi sono certo risparmiato nel farglielo sapere pubblicamente. Ma di certo si è trattato di un modo particolarmente coraggioso di rapportarsi, per un verso o per l’altro, alla propria comunità, assumendosene la responsabilità insieme al rischio di una sconfitta pubblica, come accaduto al Suo predecessore.

E’ il caso della querelle sui diritti di patronato a Forio e a Casamicciola; o ancora dell’asilo alla Sentinella. Circostanze, queste, che invece l’hanno vista vincitore esercitando in modo umile e silente la Sua pur notevole autorità e senza alcun clamore che andasse oltre la cronaca locale, facendo sì di “dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”, una volta e per tutte.

Avrò sempre nel cuore il Suo sorriso rassicurante, che ho incontrato anche in una delicata circostanza personale in cui trovai il Suo puntuale conforto. Ho un solo rammarico: il rischio di doverla ricordare, con tutta probabilità, come l’ultimo, ottimo Vescovo della nostra “quasi ex” diocesi tra le più piccole al mondo.Arrivederci, Eccellenza! E… duc in altum. Semper.