Dua Lipa e’ l’artista femminile piu’ ascoltata nel mondo

ROMA (ITALPRESS) – Future Nostalgia, il nuovo album di Dua Lipa, la consacra superstar mondiale. Dua Lipa e’ l’artista femminile piu’ ascoltata al mondo (la terza artista in assoluto) e, con 150 milioni di streaming globali, Future Nostalgia e’ l’album di una donna con i maggiori risultati nella settimana di debutto.

L’album e’ ai vertici della classificica ufficiale Fimi/Gfk in Italia, e in molti altri Paesi tra cui l’America dove il suo singolo “Don’t start now” e’ al n.1 dell’airplay radiofonico da 6 settimane.

In Inghilterra e’ la prima artista femminile, dopo Ariana Grande, ad avere 3 singoli nella top10 della chart di vendita.

(ITALPRESS).