Droni buoni e cattivi |#4WD

Secondo i risultati dello «Study on the societal acceptance of Urban Air Mobility in Europe», realizzato nel 2021 dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) , l’impiego più utile di droni e velivoli affini in contesti urbani è considerato quello per le emergenze. In particolare, la consegna di forniture mediche agli ospedali (41%), il trasporti di feriti (41%) e di medici per il primo soccorso (36%) e la gestione delle catastrofi (28%). Proprio al San Raffaele (di Milano -ndr) è partita la campagna di dimostrazioni pratiche del progetto europeo Horizon 2020 Flying Forward 2020 sviluppato insieme ad altri dieci partner europei con l’obiettivo di realizzare servizi innovativi per il trasporto di materiale biomedicale e per la sicurezza tramite droni. «Nella visione del progetto FF2020 i droni sono una parte di un vasto ecosistema digitale a cui partecipano una moltitudine di attori che concorrono allo sviluppo di nuova forma di mobilità all’interno delle città, un intero ecosistema di logistica e mobilità urbana all’avanguardia». Il San Raffaele coordina i cinque Living Lab europei di Milano, Eindhoven, Saragozza, Tartu e Oulu.”

Questo estratto dall’articolo di Corriere.it (che per chi è solito leggerlo come me diventa spesso fonte di proficua ispirazione) ci mette in condizioni di confrontare due diverse applicazioni della tecnologia con lo stesso mezzo: una, come questa, decisamente a fin di bene pubblico, laddove il vantaggio è evidente per un sistema sanitario in cui le risorse a disposizione di tutti sono sempre più scarse e tarpano le ali sia alle eccellenze italiane nel settore sia alla qualità dei risultati potenzialmente ottenibili; l’altra, totalmente antitetica, serve esclusivamente a diventare strumento di guerra e di morte, ma soprattutto a foraggiare quell’industria bellica che nel mondo ancora incide in modo esponenziale sulle relazioni diplomatiche e sui relativi esiti.

Ecco, trovarci ancora oggi a constatare certe incongruenze della nostra società contemporanea è per certi versi deprimente. Non trovate?