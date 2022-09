Droga, la Finanza arresta un 32enne di Barano

La Tenenza della Guardia di Finanza di Ischia, in località Barano d’Ischia, ha tratto in arresto un trentaduenne in possesso di 2 piante di marijuana alte due metri e settanta, 50 grammi di hashish, 60 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e 2 coltelli.

I Finanzieri, sviluppando alcune informazioni apprese durante le attività investigative, hanno concentrato l’attenzione su un’area nei pressi di un rudere a Barano d’Ischia, dove all’esito di alcuni appostamenti hanno sorpreso una persona intenta ad armeggiare con alcune piante di marijuana, di cui una parte già essiccata e pronta per lo spaccio.

La perquisizione presso la sua abitazione ha permesso di rinvenire altri 110 grammi di stupefacente, insieme a strumenti e utensili utili da taglio. L’uomo è stato arrestato e la mattina successiva processato per direttissima dall’Autorità giudiziaria, che lo ha condannato a nove mesi di reclusione.