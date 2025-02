Dramma demolizioni, il 6 febbraio incontro tra “Casa Mia” e i sindaci ANCI

Alle 15 di giovedì 6 febbraio è stato organizzato un incontro, a Napoli, Palazzo San Giacomo, tra i Sindaci dei Comuni della Campania e il Presidente dell’ANCI Gaetano Manfredi per sollecitare soluzioni, attraverso il necessario coinvolgimento del Governo centrale e del Parlamento, alla tragedia sociale delle “demolizioni giudiziali” che interessano in particolare la Regione Campania e che hanno fatto registrare negli ultimi tempi un’accelerazione senza precedenti dei relativi procedimenti ad opera delle Procure, con acquisizione necessitata delle provviste finanziarie presso la Cassa Depositi e Prestiti e conseguente grave indebitamento delle civiche amministrazioni, in gran parte a rischio dissesto.

L’incontro è stato promosso dall’associazione nazionale CASA MIA, presieduta da Mimmo Esposito, che da anni si batte per la tutela del diritto di abitazione. In tale incontro, l’avvocato Bruno Molinaro, appositamente incaricato, illustrerà la proposta di legge, costituzionalmente orientata, volta a mettere ordine nel caos normativo con mirate soluzioni in linea con la giurisprudenza della Corte europea in materia di inviolabilità del domicilio e con i principi costituzionali di democrazia sociale, uguaglianza e giustizia sostanziale.

Sono sotto gli occhi di tutti le falle di un sistema da riformare che non garantisce il pieno rispetto di tali principi per l’assenza di criteri logici e cronologici nella applicazione delle sanzioni, eseguite ormai alla cieca e a macchia di leopardo, quasi sempre a distanza di svariati anni dalla scoperta degli abusi e – quel che è più grave – quasi sempre nei confronti dei soggetti più vulnerabili, sprovvisti di alloggi alternativi.

Il sindaco Manfredi, nel confermare l’incontro, ha anche assicurato la presenza del Sindaco di Anacapri, Cerrotta; il Vice Sindaco della Città Metropolitana e Sindaco di Cardito, Cirillo; il consigliere Metropolitano e e sindaco di Barano d’Ischia, Dionigi Gaudioso; il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, di Lacco Ameno, Giacomo Pascale; il sindaco di Serrara Fontana, Irene Iacono; il sindaco di Vico Equense, Aiello; il sindaco di Casoria, Bene; il sindaco di Afragola, Pannone; il sindaco di Casola, Piccirillo, il sindaco di Santa Maria la Carità, D’amore.