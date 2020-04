Dramma degli Stagionali, arriva il “sollecito” di Del Deo al governo

Con una nota al Presidente Consiglio dei Ministri avv. Giuseppe Conte, al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo avv. Dario Franceschini, al Ministro dell’economia e delle finanze prof. Roberto Gualtieri, al Ministro dello Sviluppo Economico ing. Stefano Patuanelli, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Dott.ssa Nunzia Catalfo in merito alla “Indennità per lavori stagionali settore turismo”

«Come è noto – scrive il sindaco di Forio, Francesco Del Deo – il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività risentono dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19, prevedendo la corresponsione di detta indennità per lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. La norma non ha specificato cosa bisogna intendere per lavoratori stagionali, se cioè far riferimento a tutti quei lavoratori assunti espressamente con contratto stagionale, o anche se si debba far riferimento ad attività stagionali, od anche ad attività ordinarie, che registrano incrementi stagionali.

La mancanza di chiarezza – continua il primo cittadino – sta causando problemi ai lavoratori del Turismo dell’Isola d’ Ischia, atteso che molti lavoratori vengono assunti con contratto a tempo indeterminato e licenziati, poi, a fine attività; per altri, invece, l’assunzione avviene tramite società di lavoro interinale, che svolgono attività a tempo indeterminato, anche se poi destinati a svolgere attività in aziende stagionali, o in aziende che realizzano la maggior parte del ciclo produttivo in w,a stagione (es. balneari). Vi sono, poi, alcune attività a tempo indeterminato (come ad esempio la raccolto rifiuti urbani, le aziende del commercio) che pur venendo svolte tutte l’ anno registrano degli incrementi di attività nei periodi della stagione estiva. Tutti i suddetti dipendenti allo stato non stanno ricevendo alcuna indennità, o perché assunti a tempo indeterminato, o perché ass unti con contratto a termine senza alcun riferimento alla stagionalità, oppure perché assunti da società di lavoro interinale, o anche da aziende che svolgono il loro ciclo produttivo tutto l’ anno (aziende dei rifiuti, del commercio).

Tanto sta creando una evidente disparità di trattamento per cui si chiede che, con un provvedimento correttivo da adottarsi anche in sede di conversione del DL n. 18 del 2020, o con provvedimento a parte, si precisi che detta indennità spetta anche ai dipendenti del settore turismo avuto riguardo all’attività svolta, o anche perché assunti per incrementi di attività legati alla stagione turistica. Visto il periodo emergenziale – conclude -, con una crisi che sta fortemente attanagliando le famiglie, si chiede un rapido intervento nell’emissione di provvedimenti che possano alleggerire tale situazione. Nell’augurarvi buon lavoro, nell’interesse del nostro Paese, invio cordiali saluti.»