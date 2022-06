Dramma a Forio: trasferita a Napoli la donna lanciatasi dal balcone 

Dolore e sgomento per il dramma consumatosi questa notte nel Rione Genala a Forio. Sono gravi le condizione della giovane donna che si è lanciata dal balcone della sua abitazione nel pieno centro del paese .

La donna, originaria di Lacco Ameno è stata immediatamente soccorsa e trasporta in codice rosso presso il vicino ospedale Anna Rizzoli con l’ausilio di un ambulanza del 118. Qui le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche. Sottoposta alle prime indagini mediche ed alle cure del caso, la donna crebbe ripetuti fratture multiple ed emorragie interne diffuse. Disposto l’immediato trasferimento preso una struttura maggiormente attrezzata in terra ferma. Mentre si attende la disponibilità degli ospedali campani, è già stato disposto il volo in eliambulanza verso Napoli . Intanto sono in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine per stabilire le motivazioni che hanno portato la

donna a compiere l’estremo gesto. Da comprendere la causa e la dinamica dell’accaduti.

La tragedia è avvenuta nei pressi di Piazza Maltese a due passi dai locali della movida , già teatro di diverse e purtroppo analoghe tragedie e questa sera particolarmente sfollato. L’estremo gesto si sarebbe consumato, infatti, davanti agli occhi di diversi testimoni. Alcune persone presenti in zona avrebbero visto la donna gettarsi. Attoniti e sgomenti hanno lanciato l’allarme chiedendo l’immediato supporto dei soccorsi. Il paese è sotto shock.