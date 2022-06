Dramma a Forio: donna si lancia dal balcone

Dramma questa notte nel Rione Genala a Forio. Un donna si è lanciata dal balcone della sua abitazione. La tragedia è avvenuta nei pressi di Piazza Maltese a due passi dal Centro Cittadino, già teatro di diverse e purtroppo analoghe tragedie. L’estremo gesto si sarebbe consumato davanti agli occhi di diversi testimoni. Alcune persone presenti in zona avrebbero visto la donna gettarsi. L’intero quartiere è sotto shock.

La donna, originaria di Lacco Ameno è stata immediatamente soccorsa e trasporta in codice rosso presso il vicino ospedale Anna Rizzoli con l’ausilio di un ambulanza del 118. Sono in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine per stabilire le motivazioni che hanno portato la donna a compiere l’estremo gesto.