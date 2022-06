Dramma a Barano. Uomo ritrovato morto in ufficio

Tragedia a Piedimonte. Ritrovato senza vita M.R.. L’uomo originario del posto, molto conosciuto a Barano, in un estremo gesto di disperazione si è tolto la vita. Le parole pesano come macigni. Il professionista è stato ritrovato, quando ormai non c’era più nulla da fare, nei suoi uffici nei pressi della Molara. Sul posto il 118 ed i Carabinieri per le operazione di rito. I sanitari e le forze dell’ordine non hanno che potuto constatarne il decesso. Ritrovata una lettera indirizzata alla moglie. Nella missiva le motivazioni del tragico gesto. Saranno,ora,le autorità a fare chiarezza sulle cause e la dinamica dell’accaduto Il PM di turno incaricato ha già disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’esame autiptico. Un atto dovuto, teso a chiarire inconfutabilmente le cause del decesso.