NEW YORK (ITALPRESS) – «La questione di come tratteremo le autocrazie definirà la nostra capacità di dare forma al nostrio futuro comune per molti anni a venire». A parlare è il premier Mario Draghi durante la serata di gala a New York della “Appeal of Conscience Foundation”, che gli ha conferito il “World Statesman Award” 2022.

«La soluzione – aggiunge – sta in una combinazione di franchezza, coerenza e impegno. Dobbiamo essere chiari ed espliciti sui valori fondanti delle nostre società. Mi riferisco alla nostra fede nella democrazia e nello Stato di diritto, al nostro rispetto dei diritti umani, al nostro impegno per la solidarietà globale».

