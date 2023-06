Dragaggio nel porto di Ischia, ordinanza del Circomare Ischia

Nel porto di Ischia sono in corso attività di dragaggio per lavori di straordinaria manutenzione per la movimentazione dei sedimenti e salpamento massi. I lavori, commissionati dalla Regione Campania alla Ditta “Società Cooperativa Lavori Marittimi” di Napoli, sono iniziati il 19 giugno e termineranno il 18 luglio. Le operazioni saranno effettuate con l’ausilio del motopontone “Donnanna”.

Di conseguenza, il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Ischia T.V. (CP) Antonio Cipresso ha emanato apposita ordinanza finalizzata a garantire «la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare», con interdizione temporanea della zona di mare interessata dai lavori subacquei.

L’ordinanza indica anche specificatamente le modalità di esecuzione dei lavori, che saranno suddivisi in 5 diverse fasi a seconda delle aree del porto di Ischia in cui si andrà ad operare.

Ecco di seguito le aree interessate: «FASE 1 – AREA G – Area unità militari con inizio dalle ore 21:30 con prosieguo fino alle ore 06:00 circa per una durata presumibilmente di circa 1/2 giorni;

FASE 2 – AREA B – Area banchina denominata “Redentore” con inizio dalle ore 21:30 con prosieguo fino alle ore 06:00 circa per una durata presumibilmente di circa 2/3 giorni;

FASE 3 – AREA E – Area banchina denominata “Pontile 2 Aliscafi” lato ponente con inizio dalle ore 21:30 con prosieguo fino alle ore 06:00 circa per una durata presumibilmente di circa 1/2 giorni;

FASE 4 – AREA D – Area banchina denominata “D’Ambra” con inizio dalle ore 21:30 con prosieguo fino alle ore 06:00 circa per una durata presumibilmente di circa 1 giorno;

FASE 5 – AREA F – Area banchina denominata “Fraulese” con inizio dalle ore 21:30 con prosieguo fino alle ore 06:00 circa per una durata presumibilmente di circa 2/3 giorni».