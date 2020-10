Dpcm, Nappi (Lega) “Altre piazze risposta a chi voleva delegittimare proteste Napoli, ora responsabilità”

“Le manifestazioni di piazza che stanno attraversando il Paese da Nord a Sud e che vedono gli italiani uniti contro le misure adottate dal governo, inefficaci e incongruenti, sono la migliore risposta a chi in Campania invece ha cercato di delegittimare la protesta riconducendola esclusivamente alla camorra e alla criminalità”. Così Severino Nappi, consigliere della Lega alla Regione Campania, che prosegue “Servivano Torino, Milano, Roma, Catania per smontare i soliti pregiudizi che accompagnano Napoli e la nostra Regione. La verità è che la gestione della pandemia in questi mesi è stata pessima e la situazione ora è drammatica. Al netto delle violenze che, ovviamente vanno stigmatizzate, bisogna affrontare le ragioni che hanno portato a queste tensioni. E’ ora che la politica dimostri quel senso di responsabilità che è mancato nei mesi scorsi e cominci a guardare la luna anziché il dito”, conclude