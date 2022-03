Dove investire nel salernitano

Ah, Salerno ed i suoi dintorni. Una stupenda poesia di mare, tradizione e sole che si riflette come un “tangibile miraggio” sulla Costiera Amalfitana. Non sarebbe male come luogo dove vivere, non trovate anche voi? Ecco qualche consiglio in merito!

Centro Storico (Salerno)

Il centro storico, come in tutte le altre città limitrofe e nel resto d’Italia, rimane senza alcuna ombra di dubbio la scelta migliore per la qualità della vita, dei servizi, delle comodità in generale (ad eccezione del trovare un parcheggio libero ma non è certo una novità) e non solo! Se nel resto d’Italia abitare in centro storico significa avere una più che discreta disponibilità economica, a Salerno le cifre sono di certo più abbordabili e degne di qualche pensierino in più.

Piazza San Francesco (Salerno)

Come ogni città di un certo livello che si rispetti, anche qui la piazza principale riveste un ruolo molto importante nella scelta della propria futura abitazione. È questo dunque il caso di Piazza San Francesco che, collocandosi vicina al centro, è l’ideale per i lavoratori di tutti i tipi (compresi i pendolari per Napoli) e per chi vuole costruire una famiglia. Molto ben servita soprattutto dai mezzi di trasporto quali autobus e treni.

Viste ora le due principali zone della città di Salerno che ne dite di spostarvi un po’ per trovare la vostra prossima casa nei dintorni di Salerno?

Comune di Fisciano

Situato a circa una decina di chilometri da Salerno, Fisciano è praticamente un paesino “convertitosi” a zona universitaria mantenendo comunque la sua atmosfera di tranquillità e piacevolezza. Probabilmente tra le zone più economiche del circondario, il paese di Frisciano è perfetto sia per gli studenti che per i giovani professionisti che stanno avviando la propria attività e quindi ogni centesimo conta! Assolutamente degno di interesse se volete acquistare un appartamento ed affittarlo a uno o più universitari.

Comune di Rutino

Spostiamoci questa volta un po’ di più, praticamente a circa 70 chilometri da Salerno, e addentriamoci in questo paesino di neanche 1.000 abitanti. Rutino è infatti il comune dove si paga di meno un immobile in tutta la provincia di Salerno, circa 425 € al metro quadrato, ed è perfetto per tutti coloro che ricercano uno stile di vita più “rustico” e fuori dal trambusto della città.

Comune di Nocera Inferiore

Se gli spostamenti in macchina citati poco sopra vi hanno “impressionato”, allora cerchiamo di ridurli di più della metà. A circa 20 chilometri da Salerno sorge dunque il comune di Nocera Inferiore, decisamente più popoloso e servito rispetto a Rutino, con dei prezzi che rimangono comunque interessanti ed uno stile di vita sempre piuttosto rilassato. Vi consigliamo dunque di fare un pensiero sulle case in vendita Nocera Inferiore se vi ritrovate in queste parole!

Le ultime località da non lasciarsi scappare

In conclusione, se volete cercare il vostro affare della vita spostandovi da Salerno, allora, vi consigliamo anche di dare una bella occhiata alle vantaggiose offerte che si possono trovare tra le vie ed i palazzi di Ravello, Corbara e Scala. Ovviamente senza dimenticare la meravigliosa Costiera Amalfitana!