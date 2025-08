Dove il silenzio incontra Dio: il Cardinale Robert Sarah all’Eremo di San Nicola e la Museo dell’Epomeo

Sull’Epomeo, là dove il respiro dell’isola si fa più rarefatto e il silenzio prende il posto delle parole, il Cardinale Robert Sarah ha compiuto ieri una visita che è sembrata più un pellegrinaggio dell’anima che un semplice atto istituzionale. L’Eremo di San Nicola, recentemente restituito alla comunità dopo un accurato lavoro di recupero promosso dall’amministrazione comunale di Serrara-Fontana, ha accolto la presenza di un uomo che ha fatto del silenzio una chiave di lettura del divino e del mondo.

Accompagnato dal Rev. Prof. Salvatore Vitiello e dal Rev. Can. Giuseppe Nicolella, il Cardinale — già Prefetto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti — è stato ricevuto dalla Sindaca Irene Iacono e dal nuovo Parroco don Antonio Mazzella che prenderà possesso della Parrocchia di Serrara e di Fontana dal prossimo settembre.

Insieme hanno raggiunto la vetta, là dove da secoli si eleva l’eremo, luogo sospeso tra cielo e terra, in cui monaci e uomini di Dio hanno cercato, nella solitudine, il volto del Signore.

Le parole pronunciate altrove dal porporato, nel suo libro La forza del silenzio. Contro la dittatura del rumore, sembrano aver preso corpo tra le pietre antiche del convento: «La vita monastica è un’ascensione verso le altezze, non un riposo. I monaci salgono ogni giorno più in alto perché Dio è sempre più grande». Ed è in questo spirito che si è svolta la visita: sobria, intensa, carica di quella pacata solennità che solo i luoghi segnati dal tempo e dalla fede riescono a infondere.

Non si è trattato soltanto di una visita, ma di un incontro tra la memoria e l’attualità, tra la contemplazione e la responsabilità. L’amministrazione ha voluto fortemente restituire alla collettività non solo un bene storico, ma un presidio spirituale, capace di parlare all’uomo contemporaneo. Ed è in questo contesto che il Cardinale ha lasciato la sua firma sul registro delle visite, accompagnata da parole di stima e gratitudine per l’opera di conservazione e per l’atmosfera ancora densa di preghiera che si respira tra le mura del convento.

Prima di fare ritorno, Sua Eminenza ha fatto tappa presso la Grotta di Fiore, dove è stato accolto con affetto e rispetto, in un clima di semplice fraternità. Un luogo, anche questo, che conserva il mistero di una bellezza essenziale, quasi monastica, perfettamente in sintonia con lo spirito della giornata.

L’Eremo di San Nicola non è stato solo una tappa, ma il cuore stesso di un momento che ha unito istituzioni civili e religiose nel segno della custodia e della ricerca. Un invito, forse, a ritrovare in quel silenzio che il mondo tende a soffocare, la via per tornare a Dio.