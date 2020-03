Dorothea wierer vince la Coppa del mondo di biathlon, seconda di fila

KONTIOLAHTI (FINLANDIA) (ITALPRESS) – Per il secondo anno di fila, Dorothea Wierer vince la Coppa del Mondo generale di biathlon. Nell’ultima gara stagionale, la pursuit disputata a porte chiuse a Kontiolahti, la 29enne delle Fiamme Gialle chiude all’undicesimo posto ma basta per rimanere davanti a tutte in classifica generale, compresa Tiril Eckhoff, che compromette la sua rincorsa nell’ultima sessione di tiro e non riesce a far meglio della decima posizione.

Dopo due buoni poligoni, che hanno permesso alla Wierer di risalire dalla 19esima alla nona posizione, molto vicina al quinto posto della Eckhoff, la campionessa azzurra ha rischiato di compromettere tutto nella terza manche di tiro, la prima in piedi, commettendo due errori. La rivale norvegese, chiamata a recuperare 8 punti in classifica generale, e’ uscita dalla zona di tiro in testa, con quasi un minuto di vantaggio sulla Wierer, addirittura 16esima. Ma l’ultimo poligono ha stravolto la situazione: addirittura tre errori per la Eckhoff, che ha sentito la pressione del momento decisivo, mentre l’azzurra ha sbagliato una sola volta uscendo dalla zona di tiro in 11esima posizione, addirittura davanti alla norvegese, 13^. Nel finale la Eckhoff ha scavalcato Dorothea chiudendo decima, subito davanti all’altoatesina che pero’, con i 30 punti conquistati oggi, ha terminato la stagione a quota 793 contro i 786 della rivale. L’ultima gara dell’anno, visto l’annullamento della tappa conclusiva prevista per la prossima settimana o Oslo, e’ stata vinta dalla francese Julia Simon davanti alla svizzera Selina Gasparin e all’azzurra Lisa Vittozzi, capace di chiudere una stagione complicata sul podio.

