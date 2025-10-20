Doppiopesismo, opportunismo e somma urgenza | #4wd

Mentre a Ischia un gruppone di simpatizzanti di centrosinistra (molti dei quali venderebbero l’anima al diavolo pur di accreditarsi sempre in primissima fila col candidato di turno) accoglieva con sorrisi e applausi il candidato grillino a governatore della Campania, Roberto Fico, non ho potuto fare a meno di pensare a quanto sia triste e disarmante la parabola politica di questo tempo.

Fico, già presidente della Camera e volto simbolo di un Movimento 5 Stelle che predicava purezza e rivoluzione etica, oggi si presenta come massima espressione del doppiopesismo, dell’adattamento opportunistico, dell’incoerenza travestita da pragmatismo. E intorno a lui, il cosiddetto “campo largo”: un esperimento che, più che includere, sembra assorbire tutto ciò che resta pur di sopravvivere e si stringe in un abbraccio che sa di disperazione, più che di progetto. E ancor più disperati, in verità, sono quelli che a questo tipo di alleanze disastrose continuano a far finta di crederci.

La scena ischitana, con il solito contorno di dichiarazioni di rito, entusiasmi di facciata e selfie di circostanza, ha per me il sapore amaro del déjà-vu, specialmente nella cornice del caro vecchio Bar Calise, che non è certo la prima volta che diventa il palcoscenico di una passerella politica, ma che dopo l’estate dei neo-melodici nel park-eggio conferma la sua irreversibile picchiata senza freni.

L’Ischia delle emergenze vere, delle frane, dei disastri mai davvero rimarginati, resta come sempre sullo sfondo di un territorio e un popolo martoriati e troppo spesso ignorati da quella Regione Campania per il cui potere ecco la prima, puntuale sfilata di fico-petentes del voto che invocano il cambiamento solo in occasione dell’aperitivo elettorale di turno in cui si scoprono “da sempre amici di Ischia”.

E a proposito di emergenze vere, rabbrividisco -anziché gioire- leggendo dei lavori di messa in sicurezza a Monte Vezzi; non certo per l’intervento in sé, che anzi è necessario e doveroso, ma per il linguaggio con cui viene descritto: “SOMMA URGENZA”. Due parole burocratiche, anodine, apparentemente neutre, che però suonano come uno schiaffo se penso a ciò che accadde nel 2006, quando il 30 aprile una frana maledetta si staccò e travolse la casa di Lina Migliaccio. In quella tragedia morirono suo marito e le tre figlie; solo lei e la nipotina neonata sopravvissero, per miracolo. Da allora, diciannove anni di attesa, di carte, di perizie, di commissari, di silenzi, di inerzia, di incompetenza, di irresponsabilità. E oggi, dopo quasi due decenni, qualcuno osa ancora parlare di “somma urgenza”.

L’espressione sarebbe quasi comica se non fosse tragica. Perché la “somma urgenza” implica l’imprevedibilità, la necessità di agire subito per evitare il peggio. Ma cosa c’è di improvviso, di inaspettato, dopo diciannove anni, in una ferita nota a tutti e ancora visibile a cielo aperto che nessuno, da allora a oggi, ha mai voluto affrontare seriamente? Solo ora, grazie al “solito” Commissario Legnini — un uomo che va avanti come uno schiacciasassi tentando di restituire un briciolo di dignità a territori dimenticati e anche alla sua gente spesso immeritevole — qualcosa finalmente si smuove. Ma non certo per merito della politica locale, rea di annose ed imperdonabili mancanze.

La “somma urgenza” vera, quella morale, non è più nei lavori, ma nella necessità di restituire un senso alle parole, nonché memoria e rispetto a chi ha perso tutto. Parlare di urgenza a distanza di diciannove anni significa far finta di non capire che il tempo non cancella certo le responsabilità, ma perpetua quella cultura dell’attesa infinita e della commozione intermittente che ci fa indignare un giorno e distrarre il giorno dopo.

Ecco perché, di fronte a certi spettacoli politici e a certe frasi amministrative, non resta che rabbrividire. Non per l’ennesima promessa di un candidato in cerca di consenso, ma per un sistema che riesce ancora a definire “urgente” ciò che da anni richiederebbe solo una scelta: ANDATE TUTTI A CASA, INCAPACI!