Doppio Napoletano a Pozzuoli, il Real Forio perde la quinta di fila

Un molto rimaneggiato Real Forio subisce la quinta sconfitta di fila (tutte maturate nel nuovo anno) e resta staccato dal Barano di 4 lunghezze al penultimo posto della classifica del girone A. La squadra biancoverde è stata sconfitta in casa della capolista Puteolana 1902, reduce da un pesante ko in casa del Virtus Volla, per 2-0. Dopo la prima frazione, chiusa sullo 0-0, i biancoverdi hanno tenuto fino alla mezz’ora della ripresa, quando il da poco entrato Napoletano ha sbloccato la partita, per poi chiuderla una decina di minuti dopo. Il Real Forio si presenta, quindi, al derby di sabato prossimo, con la testa sul ceppo: in caso di sconfitta col Barano potrebbero già considerarsi retrocessi.

LE FORMAZIONI – Il Real Forio ha dovuto rinunciare all’infortunato Fiorentino, oltre agli squalificati Babu, Joof e Trani. Mister Nello De Siano (non presente in panchina perché fermato a sua volta dal Giudice Sportivo fino al 29 febbraio prossimo), ha schierato i suoi con questo 4-3-3: D’Errico a difesa della porta, la linea difensiva composta da Galloppa, Boria, Iacono e Di Meglio, quella di centrocampo da Festa, Sorrentino e Esposito, con in avanti Amabile, De Luise e l’ultimo arrivato Milone. La Puteolana 1902 ha risposto con questo 11, mandato in campo dal tecnico Andrea Ciaramella: Di Mauro fra i pali, più Caiazzo, Marseglia, De Marco, Follera, Posillipo, Panico, Palumbo V., Palumbo R., Volpini e Autieri.

LA PARTITA – Il Real Forio ha fatto quello che ha potuto, e lo ha fatto anche bene, costringendo la Puteolana 1902 a chiudere il primo tempo sullo 0-0. Da segnalare che nella prima frazione, il gioco è stato fermo per un paio di minuti a causa di un terribile scontro aereo tra De Luise e Caiazzo: il 2 granata si era rialzato ma è stato sostituito ugualmente. Nella ripresa, stesso copione fino al 75’, quando il subentrato Napoletano ha scardinato la difesa biancoverde. Poco più di 10 minuti dopo, il flegreo ha fatto doppietta, rendendo pleonastici i minuti rimanenti.

PUTEOLANA 1902 2

REAL FORIO 0

PUTEOLANA 1902: Di Mauro, Caiazzo, Marseglia, De Marco, Follera, Posillipo, Panico, Palumbo V., Palumbo R., Volpini, Autieri. A disposizione: Testa, Cassandro, Petricciuolo, Inghileterra, Antignano, La Pietra, Conte, Scibilia, Napoletano. All.: Andrea Ciaramella

REAL FORIO: D’Errico, Galloppa, Di Meglio, Boria, Iacono, Festa, Sorrentino, Esposito, De Luise, Amabile, Milone. A disposizione: Di Maio, Migliaccio M., Barbieri, Di Lustro, Nicolella. Migliaccio N., Coppa, Trofa, Della Calce. All.: Napolano Francesco (Nello De Siano squalificato)

Arbitro: Antonio Pio Pascuccio della sezione di Ariano Irpino (Assistenti: Angelo Iermano di Caserta e Steven La Regina di Battipaglia)

Reti: 75’ e 86’ Napoletano (P)