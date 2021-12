Doppio colpo invernale per la Fenix: Nicola Di Palma e l’ischitano Roberto Buono

La Fenix Ischia comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calcettista Nicola Di Palma che si trasferisce dal Futsal Terzigno alla compagine isolana a titolo definitivo. Classe 1989, giocatore duttile che in carriera ha rivestito diversi ruoli, potrà dare una mano soprattutto in fase realizzativa e non solo. Già tanta esperienza per lui in C1 con le maglie di Atletico Macerone, Solofra e New Team San Giuseppe, un’ottima stagione al Sorrento in serie C2 prima di ritornare in serie C1 con il Futsal Terzigno. Di Palma è un giocatore che mister Antelmi conosce benissimo avendolo allenato proprio all’Atletico Macerone.

“Con Di Palma è stata una trattativa lampo, un’occasione nata in queste ultimissime ore di mercato. Mister Antelmi lo ha voluto fortemente, sappiamo che ad una squadra forte ma giovane come la nostra serve esperienza e un po’ di gol e con la società abbiamo ritenuto Di Palma l’uomo giusto per migliorare ulteriormente la squadra in un momento oggettivamente particolare”, queste le dichiarazioni del presidente Vincenzo Agnese al momento dell’ufficialità del trasferimento.

“È un piacere per me iniziare questa nuova avventura sono più carico che mai – dichiara Di Palma – Ritrovo amici sul campo con i quali ho condiviso bei momenti anche al di fuori del terreno di gioco e ritrovo il mister Antelmi con il quale abbiamo già raggiunto grandi successi sul campo. Non vedo l’ora di iniziare”.

Nella sessione invernale del mercato, la Fenix ha tesserato anche l’ischitano Roberto Buono, laterale/centrale classe 1995 che vanta già diverse esperienze in serie D e in serie C2 con squadre ischitane. Buono ha già esordito nell’ultima gara con il Forio C5 e per lui si tratta comunque di un ritorno a casa avendo sposato il progetto Fenix già nella stagione interrotta poi bruscamente dalla pandemia da covid 19.

“Ricostruire uno zoccolo duro con i giocatori del posto – ha aggiunto Agnese a proposito della firma di Buono – è l’obiettivo principale della nostra società. Sappiamo che ci vorrà del tempo ma serve dare continuità al progetto e mi fa piacere che Roberto abbia voluto far parte della nostra famiglia. Spero che presto altri ragazzi ischitani possano far parte del nostro sodalizio”.