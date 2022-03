Doppio codice rosso e il Rizzoli resta senza ambulanze. Quella “buona” si rompe sul traghetto…

Ida Trofa | Pomeriggio difficile al Pronto Soccorso dell’Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno per un doppio codice rosso che ha lasciato il presidio senza ambulanze. La necessità di seguire il trasferimento dei due pazienti, infatti, ha esposto a gravi difficoltà la struttura ospedaliera quando, nel tardo pomeriggio, si sono presentati due casi estremi che hanno messo in luce le gravi carenze che denunciando da mesi.

TSO. Trattamento obbligatorio per un cittadino di Lacco Ameno. Ferito un carabiniere

Un uomo, molto noto a Barano, ha dato in escandescenze rendendo necessaria l’emissione di misure speciali per la tutela della pubblica e privata incolumità, prima ancora che dell’incolumità del soggetto stesso. L’uomo, in preda a stati di agitazione, ha creato scompiglio nel paese al punto da rendere necessaria la richiesta di intervento alle forze dell’ordine con gli agenti della Polizia Municipale e dei Carabinieri.

Nel corso dell’intervento e nelle fasi concitate che ne sono conseguite un militare dell’Arma è rimasto ferito. Il carabiniere, nel tentativo di riportare alla calma l’uomo, è caduto ferendosi ad una gamba, necessitando per questo, del ricorso alle cure mediche. Per l’uomo, invece, è stato disposto con ordinanza sindacale il trattamento sanitario obbligatorio e il ricovero in Ospedale. L’uomo, dopo essere stato sottoposto alle indagini cliniche e alle cure del caso, è stato trasferito con l’ambulanza di tipo A dell’ASL Na2 nord (l’unica disponibile in via Fundera) presso l’ospedale La Schiana di Pozzuoli per i trattamenti di rito.

OGGI LE COMICHE

Se non ci fosse da piangere, ci verrebbe da ridere. Mentre era in corso il trasferimento del paziente sottoposto a TSO, l’ambulanza si è rotta nel garage del traghetto. Il radiatore è esploso lasciando così il mezzo sanitario in panne e bloccando anche le perazioni di sbarco del traghetto in viaggio verso Pozzuoli. A questo punto, è stato necessario richiedere l’intervento di un’ambulanza di supporto in terraferma e l’ausilio di un carro-attrezzi per rimuovere l’ambulanza danneggiata e liberare la nave. Assurdo!

Incidente sul lavoro. Ferito un operaio in un cantiere a Ischia

Nel frattempo, un grave incidente sul lavoro si è registrato in un cantiere edile nel comune di Ischia e ha visto in serio pericolo di vita un operaio. L’uomo stava lavorando quando un cancello di grosse dimensioni è caduto colpendolo in pieno. Lo sfortunato ha riportato gravi ferite lacero contuse al capo e al volto. Soccorso, è stato trasferito al Pronto Soccorso del Rizzoli per le indagini cliniche e le cure del caso.

I sanitari isolani hanno ritenuto opportuno un immediato intervento in codice rosso dell’operaio che dovrà essere trasferito con il 118 (l’ASL non ha più ambulanze a disposizione) e poi in eliambulanza presso una struttura meglio attrezzata in terraferma. Il paziente sarebbe in conduzioni serie ma non in pericolo di vita. Resta riservata la prognosi.

Tra spending review e decisioni assurde. Il Rizzoli non ha più ambulanze di servizio

Come denunciamo da settimane, l’Asl NA2 Nord ha varato la tattica “ambulanza”. Tra spending review e scelte assurde, mentre la Coop. Santa Maria della Misericordia fa man bassa di appalti ospedalieri, a Ischia va in scena l’assurdo dell’Azienda sanitaria a trazione Antonio D’Amore. Quest’ultima, da tempo, ha ordinato la dismissione del parco veicoli ospedaliero. In particolare, sono stati dismessi tutti gli autoveicoli di servizio in dotazione al complesso Anna Rizzoli di Lacco Ameno decidendo, con l’avvallo del direttore sanitario Quinto, le sole ambulanze.

Fin qui sarebbe anche intuibile una certa logica programmatica ed aziendale (sempre che distruggere la sanità pubblica in favore di quella privata abbia una logica oltre l’interesse politico-speculativo) se non fosse che le stesse ambulanze, in particolare quelle di tipo A, quelle per le emergenze salvavita per capirci, fossero usate come taxi a zonzo per il territorio.

Ma c’è di più, l’altra ambulanza, quella di tipo B è rotta da almeno cinque mesi senza che nessuno si prenda la briga di farla aggiustare.

Così si giunge all’assurdo di avere gli autisti ma non un parco veicoli sanitari e, come ieri, in caso di emergenza, la struttura di via Fundera, l’unico ospedale ischitano resta senza mezzi di soccorso, costretto a chiedere un passaggio ed i servizi alle coop che gestiscono il 118.

La sanità isolana sta diventando una sorta di barzelletta tutta da ridere sulla pelle degli isolani. Assurdo! Quale sarebbe il risparmio? Quale utilità di questo metodo? Quel che si scorge è solo l’azzardo ed il taglio di servizi che, invece, dovrebbero andare in favore dei pazienti e della comunità.

Questa è la vergogna di una sanità che priorità agli impegni economica solo dove conviene ai manager, che non tiene conto di quelle che sono le reali esigenze e richieste di salute, tutto ciò, unito al particolare periodo pandemico, rende l’obbiettivo “curarsi” un drammaticamente difficile da raggiungersi, ad Ischia e nelle isole, più che in ogni altra parte del paese.

Quello che sta accadendo in queste settimane a Lacco Ameno con più frequenza accadde già da tempo nel silenzio assordante delle istituzioni e chi dovrebbe intervenire e non lo fa! Nel connivente e tacito mutismo dei sindaci isolani distratti e poco attenti alle sorti dell’unico ospedale e della sanità ischitana.

Altro che sanità d’eccellenza, siamo dinanzi a una realtà costantemente presa a pugni in faccia. Mai tutelata né articolata per il benessere dei cittadini.

www.ildispari.it