Doppietta per Lukaku e show Inter, Benevento sconfitto 5-2

L’Inter schianta il Benevento con un netto 5-2 e si porta in testa alla classifica a punteggio pieno dopo le prime due giornate di Serie A.

Nel recupero della prima giornata i ragazzi di Conte approcciano nel migliore dei modi alla sfida del Vigorito e dopo appena trenta secondi passano in vantaggio con una combinazione splendida che coinvolge Kolarov e Hakimi, autore dell’assist vincente per il solito Romelu Lukaku. L’approccio è brillante e la gestione dei minuti successivi pone le basi per il raddoppio, arrivato al 25′ con una splendida conclusione di prima intenzione di Roberto Gagliardini. Il Benevento va in difficoltà a livello psicologico e così pochi istanti dopo, al termine di un’azione insistita, Lukaku firma la doppietta personale con una conclusione sottomisura. Gli ospiti si distraggono e da un pasticcio di Handanovic arriva il gol che accorcia le distanze di Gianluca Caprari, che deve però ringraziare il portiere sloveno. A tre giri di lancette dall’intervallo c’è gloria anche per Hakimi, che dopo un buco di Lukaku che manda fuori giri la difesa di casa può depositare in rete nella porta sguarnita il poker nerazzurro. Nella ripresa i ritmi si abbassano a ci pensa il neo entrato Lautaro Martinez a trovare la via del gol con uno splendido tiro a giro a venti dalla fine, quindi con un contropiede perfetto Caprari si regala la soddisfazione di una doppietta all’Inter che non evita però il pesante passivo di 2-5.

