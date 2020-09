Doppietta di Galabinov, Spezia vince 2-0 in casa dell’Udinese

UDINE (ITALPRESS) – Alla Dacia Arena lo Spezia centra la prima vittoria in Serie A battendo in trasferta l’Udinese per 2-0 nel recupero della prima giornata. Decisiva la doppietta di Galabinov.

Avvio sprint della formazione di Italiano che dopo soli due minuti sblocca il risultato con una punizione di Ricci, ma l’intervento del Var segnala la posizione in fuorigioco di Verde e la rete viene annullata. Con il passare dei minuti, gli uomini di Gotti iniziano a prendere le misure e arrivano occasioni importanti da una parte e dall’altra. Al 17′ grande spunto di Maggiore che lungo la corsia mancina vince un contrasto e arriva sul fondo per mettere in mezzo. Cross per Verde che si coordina con il destro ma è provvidenziale il salvataggio sulla linea di Becao. La risposta dei friulani arriva dopo un’uscita da rivedere dell’estremo difensore dello Spezia che favorisce Okaka ma il numero 7 bianconero da due passi sbaglia l’appoggio a rete e calcia alto sopra la traversa. Gli ospiti si portano in vantaggio al 29′: azione sulla fascia sinistra da parte di Gyasi che fa partire un traversone con il contagiri per Galabinov. Il bulgaro sfugge alla marcatura di Palumbo e di testa supera Musso. Nella ripresa viene espulso Terzi per doppia ammonizione e Lasagna ha sui piedi la palla per agguantare il pareggio, ma la grande respinta di Rafael, appena entrato, salva lo Spezia. Udinese che, forte dell’uomo in più, riesce a prendere campo e si crea più volte l’occasione di segnare, ma pecca di cattiveria negli ultimi metri. Allo scadere del recupero, Rafael lancia direttamente per Galabinov, che tutto solo davanti a Musso firma la doppietta a chiude la partita.

