Doppia festa del Napoli a Ischia: Coppa Italia e compleanno. Tutti al San Montano per Koulibaly

Si festeggia ancora. Il Napoli dopo l’euforia della Coppa Italia sceglie Ischia per proseguire il tripudio di gioia. L’occasione con il compleanno di Koulibaly e della sua dolce metà. L’isola verde è già stata presa d’assalto. Tanti azzurri, quasi certamente De Laurentiis ed una location mozzafiato a Lacco Ameno. Gli azzurri con i tantissimi ospiti saranno alloggiati all’Hotel Villa Svizzera mentre il Party si terra presso l’hotel San Montano.

L’incanto e l’estasi ischitani per un’altra splendida festa per i giocatori del Napoli ed i tifosi già accorsi in massa per vedere i propri idoli.

L’occasione speciale è il compleanno del difensore azzurro Kalidou Koulibaly e di sua moglie Charline, entrambi nati nello stesso giorno. La festa avrà luogo nella meraviglia dell’Hotel San Montano Resort & Spa di Lacco Ameno. Inizio alle ore 21:00. In lista per i festeggiamento anche il presidente Aurelio De Laurentiis, la cui presenza è però ancora incerta. Tra gli invitati sono al momento previsti Allan, Callejon, Ghoulam, Malcuit, Mertens, Milik e Ospina.

Nella cornice dello splendido terrazzo dell’Hotel San Montano con vista fantastica, a deliziare gli invitati saranno le prelibatezze dell’executive chef Nando Porcaro con il suo FrancoBySanMontano.

La cena sarà a buffet, servita in terrazza con piatti tipici a base di pesce, crudità e latticini

A lavoro anche il noto pizzaiolo Franco Pepe della pizzeria Pepe in Grani, che preparerà al momento pizze fritte per tutti. Per finire, torta a sorpresa per Koulibaly e sua moglie Charline al gusto Kinder.