Dopo l’Epifania, il Paese |#4WD

Adesso le feste di Natale sono veramente finite! A partire da domani tutte le attività torneranno ad aprire e benché ognuno dovrà fare i conti con la nuova, violenta ondata Covid e con ogni suo provvedimento consequenziale (a cominciare dalla mancata apertura di scuole elementari e medie disposta da De Luca), bisognerà valutare quanto necessario in vista della prossima stagione turistica.

Torno a dover compiere un distinguo tra i più previdenti e quelli che si lasciano piovere addosso sia il problema sia le soluzioni -per così dire- induttive: di certo ad Ischia abbiamo imprenditori capaci e prudenti al tempo stesso, in grado cioè di programmare azioni di mercato senza per questo tuffarsi a capofitto in investimenti tutt’altro che garantiti in questi tempi dall’incoming altalenante; ma non mancano anche quelli la cui capacità di lettura e gestione del momento sociale e aziendale è praticamente pari allo zero.

Credo comunque che la parte del leone, da qui alla primavera, dovrebbe essere recitata dalla pubblica amministrazione locale. Sindaci, assessori e consiglieri comunali dell’Isola, in particolare quelli di Ischia e Barano che andranno al voto tra pochi mesi, dovrebbero dimostrare con più azioni concrete e meno proclami quanto realmente capaci siano di rendersi consapevoli e vicini alle esigenze primarie di tutti, mettendo da parte la pura propaganda da specchietto per le allodole mirata al consenso e dando spazio anche a quella giusta dose di impopolarità pur di perseguire obiettivi seri quanto il ruolo che ricoprono e per il quale la maggior parte di loro, fino ad ora, si è dimostrata del tutto inadeguata.

Il mese di gennaio, di cui la prima decade è già volata via, deve risultare a mio giudizio decisivo affinché chiunque, ora o mai più, abbia o senta di avere le carte in regola e le idee giuste per Ischia, rendendosi pronto a metterci la faccia e scendere in campo. Diversamente, significa che tutto va bene. E allora, perché crucciarsi?