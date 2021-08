Dopo le vacanze… il Paese | #4WD

Mentre scrivo questo primo 4WARD post-estivo, vengo a conoscenza della dipartita di Alfredo Romano, da tempo sofferente, di cui conserverò sempre un piacevole ricordo di persona educata e commerciante garbato. Mi unisco al dolore della cara consorte Patrizia, a cui mi lega da anni un rapporto di sincera stima, e di tutta la famiglia Romano-Rossetti.

Questa rubrica riprende dopo una meritata vacanza agostana trascorsa interamente sull’Isola, godendone appieno le bellezze, la tranquillità domestica e, al tempo stesso, il sovraffollamento con pochi stranieri e moltissimi italiani (campani in particolare), artefici di un tutto esaurito che sa tanto di manna dal cielo e che, a quanto pare, si protrarrà in modo decisamente più educato anche a settembre e per buona parte di ottobre.

Sabato scorso è stato ufficializzato il passaggio di Maria Grazia Di Scala e mio da Forza Italia a Fratelli d’Italia. La cosa, per quanto mi riguarda, ha provocato reazioni estremamente positive da ogni dove, ma soprattutto sembra proprio che quella voglia di cambiamento sopita dagli eventi politici che caratterizzano il nostro Comune da quel maledetto “caularone” del 2011 ad oggi rappresenti un sentimento tutt’altro che latente. Su questo, almeno finora, devo dire che sono stato colto di (piacevole) sorpresa da tanti nostri Concittadini.

Dalla prossima settimana, insieme a Maria Grazia, prenderà vita un vero e proprio laboratorio politico del centrodestra, che punta a coinvolgere nuovamente l’intera cittadinanza nel rapporto con tutto ciò che è “pubblico”, cercando di ricreare un momento di riferimento sul territorio che -è chiaro a tutti- manca ormai da troppo tempo. Chiunque ritenesse di condividere il concetto che “Ischia merita di più”, dovrà solo rendersi disponibile a farsi avanti: non è da tutti, specie di questi tempi. Ma è pur vero che, come ho sempre detto, le idee camminano sulle gambe degli uomini.

Idee non ne mancano. Di gambe solide ne servono tante!