Dopo Ischia-Pompei. Masecchia: “Arbitraggio deludente”

Una buona prova per il Pompei che, tuttavia, esce ko dalla trasferta isolana. Dopo la sconfitta contro l’Albanova, per i rossoblù arriva un altro stop, questa volta con l’Ischia. L’allenatore Giovanni Masecchia si è soffermato sulla prestazione del suo gruppo al termine della partita. Diversi gli argomenti snocciolati, dall’episodio clou del rigore alla corsa playoff:“Mi fa piacere sia stato notato, non possiamo pensare più al risultato. Abbiamo perso contro una grande squadra, allenata da un mister che gli ha dato un’identità e gioca bene. Puoi venire a Ischia e farti male.

Abbiamo combattuto, ma adesso dobbiamo azzerare e pensare ai playoff. È stata una gara che ci ha fatto capire il potenziale livello dei playoff, possiamo farci trovare pronti se non si presentano episodi contrari. Se avessimo perso in modo eclatante, come intensità e gioco, avremmo dovuto preoccuparci. Questa partita deve farci uscire con un po’ di ottimismo. L’episodio in queste gare può determinare, non parlo del rigore, ma sono rimasto male per la qualità della direzione arbitrale. Mi assumo le responsabilità, non è possibile. Voglio rivedere il fallo da rigore, ho sentito sia inventato. Facciamo i complimenti all’Ischia, il Pompei da quando sono arrivato è chiamato a rincorrere, davanti hanno sempre vinto.

Sono rammaricato perché siamo venuti qui e abbiamo anche creato delle occasioni, poi siamo stati penalizzati da diversi episodi, anche nel finale dove non c’erano palloni, troppe interruzioni. Ischia è una piazza importante, gli va fatto un plauso perché è prima dall’inizio dell’anno: è giusto fare i complimenti, ma bisogna estenderli anche alla mia squadra, arrivata sull’isola e protagonista di una grande prova. Avrei voluto giocarla senza quest’episodio abbastanza dubbio, adesso ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo ai playoff. Dobbiamo arrivarci e anche bene, poi tireremo le somme.

È stata una partita combattuta, ma non c’è stato niente tra le due panchine o le due società. Era una partita importante, alla fine è successo che noi avremmo voluto giocare, ma non c’erano palloni disponibili. La nostra posizione in classifica è questa, dobbiamo prepararci ai playoff. Lavoriamo perché prima di queste due battute d’arresto la squadra stava vincendo e convincendo, siamo pronti a ripartire. Abbiamo perso contro l’Albanova seconda e contro l’Ischia prima. Non c’è stata una sconfitta straripante, abbiamo avuto anche delle grandi occasioni: se avessimo fatto gol, non so come sarebbe potuta finire. Non ho visto un avversario tranquillo, c’era nervosismo perché sapevamo già del risultato delle altre. Usciamo consapevoli delle nostre qualità”.