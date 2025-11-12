Dopo il successo sulla Sessana. Vito Manna: “Tre punti pesanti, ma ora serve lucidità: ci aspettano due trasferte difficili”

Il Real Forio prosegue la sua marcia inarrestabile, superando anche la Sessana e mantenendo il primato in classifica. Una vittoria importante, maturata con pazienza e solidità, che consente ai biancoverdi di guardare con fiducia alla doppia trasferta di Coppa e campionato. Al termine della partita, il direttore sportivo Vito Manna analizza la prestazione, invita alla prudenza e ribadisce la necessità di gestire le energie in vista dei prossimi impegni.

Direttore, una vittoria importante per 3-1 che consolida la vetta, anche se la Cavese resta a cinque punti. Si profila un duello serrato con loro, ma anche le altre continuano a tenere il passo.

“Sì, un risultato che ci soddisfa. Dovevamo proseguire la nostra striscia positiva, soprattutto in casa, e ci siamo riusciti. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’ perché non siamo riusciti a chiudere la partita, ma in realtà grossi pericoli non ne abbiamo corsi. Poi nel finale, in superiorità numerica, abbiamo messo al sicuro il risultato sul 3-1. Ora ci aspetta una settimana molto impegnativa, con dietro le inseguitrici che non mollano: la Cavese ha vinto, il Giugliano pure, e credo che queste due squadre si giocheranno il campionato fino alla fine. Anche la Ercolanese, pur avendo pareggiato, resta in corsa per i playoff”.

In effetti le prossime sfide saranno determinanti, con la Coppa a Santa Maria e la trasferta sul campo del Sant’Anastasia.

“Sì, il mister ha una rosa ampia e deve saperla gestire. In una settimana con tre partite è fondamentale centellare le energie e ruotare i giocatori, anche perché qualcuno non è al top della condizione fisica. Dobbiamo affrontare due trasferte complicate: mercoledì a Santa Maria la Carità, un campo difficile dove vorranno fare bella figura, e poi sabato o domenica il match con il Sant’Anastasia, squadra forte e in grande forma. Servirà attenzione e lucidità per portare a casa risultati positivi”.

Oggi anche Santiago non sembrava al massimo, ma ha comunque dato il suo contributo.

“Sì, non era al 100%, ma ha voluto esserci e ha stretto i denti. Questo dimostra lo spirito del gruppo: tutti vogliono dare il massimo per la maglia. Lunedì riprenderemo gli allenamenti per valutare le condizioni di chi è uscito affaticato e prepararci al meglio. È una settimana lunga, serviranno testa, equilibrio e voglia di continuare su questa strada”.