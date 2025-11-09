Dopo i “Giovedì”, arrivano anche le “Domeniche Foriane” sul Corso F. Regine

Dopo i “Giovedì Foriani”, arrivano anche “Le Domeniche Foriane”, destinate al mese di novembre. Una iniziativa dei gestori delle attività presenti sul Corso Francesco Regine, ma che interesserà anche Via Marina, zona della movida, per “ravvivare” quella che di solito è la triste atmosfera autunnale di questo mese e che ha ricevuto il benestare e il supporto del Comune.

La Giunta ha infatti approvato il progetto, definito appunto una «iniziativa di intrattenimento musicale promossa dai locali di Forio, con il coordinamento del Comune, finalizzata a sostenere l’occupazione e la destagionalizzazione turistica nel mese di novembre».

La delibera premesse che il Comune «riconosce e sostiene con convinzione l’importanza degli eventi di rilevanza sociale, capaci di promuovere la creatività, l’inclusione e la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare dei più giovani, riconoscendone il potenziale di arricchire non solo il tessuto sociale, ma anche il valore dei luoghi pubblici e l’attrattività turistica». Nonché «sostiene le iniziative volte a valorizzare e rivitalizzare il centro cittadino durante il periodo considerato di bassa affluenza turistica».

A fine ottobre è pervenuta la richiesta presentata dagli esercenti delle attività commerciali situate lungo il Corso Francesco Regine, ovvero Bar Florio, Bar Tramonto, Bar Maria, Spadara Bistrot, We love zingara, Bar Mimì e lungo Via Marina: Artefatto, Tiratardi, Thomas Bistrot e Luamè.

E’ stata chiesta all’Amministrazione «una formale autorizzazione per l’organizzazione dell’evento denominato “Le Domeniche Foriane”, che prevede presso ciascuna attività, lo svolgimenti di aperitivi musicali nelle giornate di Domenica del mese di Novembre con il seguente orario: Corso Francesco Regine: inizio ore 18:00, termine ore 21:00; Via Marina: inizio ore 18:00, termine ore 24:00».

La Giunta evidenzia che «l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti, in particolare per quanto concerne i limiti acustici previsti nella zona e non oltre gli orari sopracitati». Una sottolineatura importante, dopo le “problematiche” sorte nel passato con i “Giovedì Foriani”. Del resto la stagione autunnale impone orari notturni certamente più “limitati”.

La delibera ribadisce ancora che «l’evento ha finalità pubblica e collettiva mirata alla promozione territoriale e al sostegno delle attività locali nei periodi considerati di bassa stagione turistica».

Di qui la decisione di approvare il progetto, «al fine di favorire la buona riuscita dell’iniziativa e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, per supportare l’organizzazione e lo svolgimento del suddetto progetto».

Via libera dunque alle “Domeniche Foriane”. La Giunta infine prende atto «che i proponenti si impegnano a garantire il pieno rispetto dell’ordinanza comunale in materia di inquinamento acustico e sicurezza nonché ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la pubblica sicurezza ed il decoro urbano».

Viene anche precisato «che nulla potrà essere imputato all’Amministrazione Comunale, per comprovati motivi di impedimento nella prosecuzione dell’evento, intervenuti successivamente all’approvazione».