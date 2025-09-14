Dopo Enzo, il diluvio. Altro che Giorgio!

Leggendo la notizia riguardante l’apertura del testamento del grande Giorgio Armani mi è balzato alla mente un collegamento quanto mai immediato con Ischia e, in particolare, con la gestione del “pubblico”.

Immagino, infatti, che così come Armani, da buon padre di famiglia e, soprattutto, da imprenditore di successo, ha fatto sì che nel “privato” vi fosse un prosieguo sicuro e scevro da conflitti -spesso fratricidi- del suo patrimonio e delle sue aziende, anche un sindaco nella fase conclusiva del suo secondo mandato potrebbe e dovrebbe lavorare affinché i frutti del suo impegno decennale non solo risultino evidenti e tangibili nel paese, ma che i suoi prosecutori/successori si trovino nelle condizioni ideali, quanto a competenze e disponibilità, per poter dare seguito a un disegno politico posto alla base di un’elezione e partente proprio dall’ottimizzazione di quei risultati decennali ottenuti dalla guida di chi li ha preceduti.

Lunga vita anagrafica ad Enzo Ferrandino, ci mancherebbe. Ma quanto a quella politica, oggi, non ci sarebbe alcun bisogno del suo decesso prematuro (per quanto graditissimo sarebbe) per rendersi conto del disastro che chiunque dovesse succedergli, nel 2027 come nella prossima primavera, si troverebbe ad affrontare. Il livello di litigiosità del Comune di Ischia, tanto nel palazzo municipale quanto nelle partecipate e tra la stessa cittadinanza, è giunto ai suoi massimi storici.

Il disastro economico imperante con attività in chiusura, negozi sfitti in pieno centro, immobili all’incanto giudiziario, una stagione turistica sempre più breve e meno redditizia, le Terme di Ischia ancora chiuse e senza alcuna speranza, l’assoluta incuria del territorio e dell’ambiente, il traffico veicolare arrivato a livelli assolutamente insostenibili, bilanci pubblici che farebbero rabbrividire anche il meno attento degli analisti contabili e tantissime altre piaghe che quotidianamente sono solito evidenziare fino ad un’irrimediabile quanto inutile sfiancamento morale, sono il frutto di una navigazione a vista e di un’arte di arrangiarsi culminata nello sfascio generale, in cui solo le esigenze clientelari e l’irrefrenabile voglia di sopravvivenza di un primo cittadino egoista alla ricerca di una propria, improbabile prospettiva politico-amministrativa futura la fanno da padrone, provocando un cataclisma collettivo di cui anche la più efficace delle bacchette magiche non riuscirebbe a sovvertire la realtà.

Un sindaco, al pari di un grande imprenditore, dovrebbe lasciare un’eredità amministrativa fatta di regole chiare, conti in ordine, prospettive di sviluppo e una visione in grado di sopravvivere ai mutamenti delle stagioni politiche. Al contrario, Ischia oggi si ritrova con un patrimonio pubblico logoro, frammentato e senza alcuna progettualità condivisa. E se Armani ha saputo guardare oltre sé stesso, pensando a un futuro stabile e armonioso per il suo impero, Ferrandino sembra aver fatto esattamente l’opposto, stringendo tutto a sé, disperdendo energie e lasciando dietro soltanto conflitti e macerie.

La vera sfida non sarà, dunque, quella di immaginare chi potrà succedere a Ferrandino, bensì capire se ci sarà ancora qualcosa da raccogliere quando il suo testimone passerà di mano. Perché amministrare non significa vivacchiare fino all’ultimo giorno utile, ma garantire continuità e crescita con un senso di responsabilità collettivo che oggi, tra Ferrandino e i suoi, è totalmente assente.

La lezione Armani, nella sua apparente lontananza, dovrebbe risuonare come un monito: pianificare è responsabilità, lasciare ordine è lungimiranza, costruire basi solide è il più grande atto d’amore verso il Paese e chi verrà dopo. A Ischia, invece, non resteranno che i cocci di una pessima eredità amministrativa e la speranza – l’unica che non muore mai – che chiunque verrà abbia almeno il coraggio di ricominciare da capo. Semmai verrà…