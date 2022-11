Dopo domenica, arrivederci calcio! | #4WD

Con il turno di domenica prossima, i campionati di calcio di massima serie si fermeranno per lasciare la scena ai Mondiali in Qatar. Sono sicurissimo che dagli Emirati sapranno impartirci lezioni di spettacolo, organizzazione e infrastrutture, viste peraltro le anticipazioni già emerse dai numerosi servizi giornalistici. Ma di certo, almeno in questa fase, quel che salta maggiormente all’occhio è l’assoluta unicità di una sospensione che non trova precedenti se non in casi di forza maggiore, come la guerra o la pandemia, senza per questo dimenticare che è la prima volta in assoluto che un torneo iridato si svolge a campionato in corso.

Proviamo ad immaginare, quindi, come tutti gli appassionati pallonari trascorreranno il lungo periodo dal 14 novembre al 4 gennaio: per la gioia di molte mogli, compagne o fidanzate, ci sarà decisamente più tempo per loro e le relative famiglie, per le gite fuori porta, per le scorribande nei centri commerciali e nei negozi alla ricerca dei regali natalizi, magari approfittando del Black Friday. Il tutto, nella speranza che le coppie non scoppino, così com’è successo in tantissimi casi durante il lockdown del 2020.

Ma proviamo anche a far mente locale sulla tenuta delle squadre di club, che subiranno un’interruzione forzata dei loro cicli, positivi o negativi che siano, rinunciando per più o meno tempo a qualcuno dei loro talenti impegnati con le rispettive rappresentative. E anche in questo caso vi saranno notevoli differenze: chi ha più e chi ha meno nazionali in organico, chi dovrà attenderli più a lungo perché militanti in una Nazionale che andrà oltre la fase a gironi e chi meno perché appartenenti a una delle escluse dopo le prime tre gare. E come se non bastasse, si sta già cominciando a fare i conti con tutte le valutazioni sulle abituali defaillance di questo o quell’allenatore in base al suo consueto metodo di preparazione ed alla conseguente tenuta tecnico-agonistica della rosa a sua disposizione.

Intanto, facciamocene tutti una ragione: da lunedì… se ne riparla l’anno prossimo!