DOPO DERBY. Buonocore, moderatamente soddisfatto: “Importante vincere per passare il turno”

Soddisfazione moderata e consapevolezza che c’è ancora tanto lavoro da fare. Enrico Buonocore debutta sulla panchina dell’Ischia con una vittoria, anzi con un poker che fa bene alla classifica del gironcino di coppa così come alla differenza reti (che conta). “Abbiamo disputato un buon primo tempo anche se facevamo fatica a muovere il pallone velocemente – attacca il “Sommo Poeta” della pedata isclana –.

Gli avversari si mettevano dietro la linea della palla e avevamo difficoltà a giocare in questo modo. E’ anche normale perché per noi era la prima partita, in precedenza non siamo riusciti a fare altre amichevoli oltre a quella di Pozzuoli, con nessuna del Real Forio. Su questo grande campo le difficoltà aumentano. Quando il Real Forio nella ripresa si è messo con le due punte, siamo andati in difficoltà a trovare gli equilibri giusti. A causa di nostri errori sono nate un paio di favorevoli occasioni degli avversari che potevano anche andare in vantaggio. Sul 2-1 l partita è cambiata, il 4-1 finale è eccessivo per come ha giocato il Real Forio. Questo successo è importate perché ci dà la possibilità di andare avanti in coppa che è uno degli obiettivi stagionali”.

Nel computo dei novanta e passa minuti, spicca la spigliatezza dei giovani schierati da Buonocore nella seconda parte del derby. “Gli under sono fondamentali in una quadra come la nostra – prosegue Buonocore –. Sono ragazzi che, al di là di Zazzaro e Pesce che hanno esperienza in Eccellenza, anche se il secondo ha giocato pochissimo, devono giocare per mostrare le loro qualità. Quando avrò la possibilità, li farò sempre giocare. Verrà anche il momento che avrò bisogno di loro. Quindi fargli fare esperienza è fondamentale”.

L’Ischia è cambiata dopo l’uscita di De Luise, con l’inserimento di punte piccole e rapide. “Starita ha qualità simili a Trani ma segna più gol e può giocare anche centravanti. A Sant’Agnello giocava insieme a Solimeno che adesso è a Forio. Un giocatore che quando riparte ha grandi potenzialità. E’ veloce, vede la porta, può giocare esterno così come davanti. L’ho alternato e ha fatto molto bene così come De Luise che è molto fisico ed ha bisogno di tempo per mettersi in forma. Sono contento anche se abbiamo commesso degli errori di superficialità. Non deve capitare”.

De Simone a riposo in vista del campionato così come Padin e Scalzone. “Non credo che Scalzone possa giocare dall’inizio, non ha l’intera gara nelle gambe. Anche Padin deve recuperare in questa settimana. Spero che ce la faccia per l’esordio in campionato. Angelo (Scalzone, ndr) farà parte dei venti, non gioca da tre mesi ma credo che una frazione di partita può farla”. Buonocore spera di avere tutti a disposizione per l’Ercolanese. Iniziare bene anche il campionato è importante per ricreare da subito quell’entusiasmo che è alla base per creare un ambiente ideale, nell’anno del centenario della fondazione.