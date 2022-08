DOPO DERBY. “Billone” Monti, elogia i suoi: “Importante vincere per passare il turno”

Contento della prestazione offerta dai suoi, consapevole che i margini di crescita sono tanti anche in vista delle ultime due pedine che devono necessariamente arrivare per completare la rosa. Peppe “Billone” Monti tesse le lodi dei suoi, sottolinea il potenziale dell’Ischia che nella seconda parte della ripresa ha approfittato di un calo del resto prevedibile dei biancoverdi. “Abbiamo giocato, tenuto bene il campo, sul 2-1 siamo crollati fisicamente e mentalmente – commenta Monti –. Quattro-cinque erano stremati, compreso Vincenzo, D’Angelo, Rubino e Pistola.

Quando sei stanco, negli spazi la squadra avversaria diventa micidiale. Alla fine del primo tempo avevamo creato solo un’occasione, nel secondo abbiamo cambiato sistema di gioco passando ad un 3-5-2 e giocando dietro uomo su uomo, mettendo l’Ischia in difficoltà. Le nostre punte avevano più appoggi, facevamo girare palla, oltre al pareggio abbiamo creato un paio di occasioni con Castaldi. I ragazzi mi sono piaciuti, poi il calo c’è stato e se la partita fosse durata altri dieci minuti, il risultato poteva essere anche sei-sette a uno. Oramai eravamo ‘morti’, sulle gambe. Mi dispiace per i ragazzi che fino al 75’ erano in partita. Perdere 4-1 mentalmente è brutto, devo essere io a non farli buttare giù perché per tre quarti di gara abbiamo fatto bene. Dall’inizio della ripresa e fino al 2-1, il Real Forio si è comportato bene. Complimenti all’Ischia che avuto la possibilità di far entrare gente pimpante e veloce. Significa che l’Ischia ha costruito una buona rosa, in grado di lottare per il vertice”.

Al Real Forio cosa manca? “Per un undici base, mancano un difensore centrale e un esterno. Ci vorrebbe il ricambio che non hai quando qualcuno è stanco, facendo le sostituzioni ruolo per ruolo e non adattando qualcuno”.

L’espulsione di Monti nelle battute finali si può considerare un’ingenuità. “Mentalmente c’era una stanchezza esagerata, l’espulsione Vincenzo se la poteva prendere sul 2-1, invece è arrivata a partita finita quando i riflessi sono appannati, la mente non è lucida”.

“Billone” Monti spera di recuperare Savio per il campionato. “Oltre a Savio spero di recuperare Iacono e anche Cerase. Ad averli oggi, erano tre sostituzioni per rilevare calciatori stanchi. Purtroppo non ce li avevamo. Comunque ribadisco che per 75 minuti è stato un bon Real Forio, dispiace per la parte finale quando siamo crollati fisicamente e mentalmente. Il risultato può pesare sul morale del gruppo, una sconfitta per 2-1 sarebbe stata diversa”.

L’accoglienza dei tifosi dell’Ischia è stata calorosa. Monti ha apprezzato. “Sono sempre i tifosi della loro squadra, molto calorosi. Penso di aver fatto bene a Ischia sia da calciatore che da allenatore. C’è riconoscenza e affetto. Sono un isolano che a 17 anni è partito con questa squadra da zero, arrivando a certi livelli al di là di qualche vicissitudine – ricorda Monti –. Ci sono diversi tifosi che hanno una passione incredibile. Amano questa maglia in maniera viscerale, fanno di tutto per incoraggiare i ragazzi. Con la società la speranza è che si possa risalire la china”.