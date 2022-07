Dopo 70 anni di vacanza a Ischia: «State distruggendo questo scoglio benedetto da Dio»

Il Signor Andrea, per 70 anni, ha sempre “preso alloggio nei vari alberghi che sono nella zona lido di Ischia” perché ritiene che questa sia “una delle più belle zone del comune capoluogo”. E’ questo il requisito principale per continuare a leggere questa lettera amara e dolorosa perché ci fa comprendere quanto sia urgente fare qualcosa per rimediare. Una prima vittoria, forse, potrebbe essere quella di fargli cambiare idea con i fatti.

Nostro lettore affezionato, il Signor Andrea ci ha scritto per poter inoltrare, prima della fine delle sue vacanze, una lettera aperta al sindaco di Ischia e agli altri primi cittadini isolani. In cui elenca tutti quei problemi che stanno rovinando l’immagine di Ischia e che quotidianamente riportiamo. Evidenziando di sentirsi figlio adottivo della nostra isola, «perché sono ormai 70 anni che vengo ad Ischia Porto a passare le mie vacanze estive da bambino e ragazzo con i miei genitori (che forse mi hanno generato proprio qui sull’isola) e da grande fino ad oggi con la mia famiglia».

La lettera aperta ad Enzo Ferrandino e “colleghi”

«Sono innamorato di questa isola e ad oggi sono 70 anni che passo qui le mie vacanze. Ho sempre preso alloggio nei vari alberghi che sono nella zona lido di Ischia. Ritengo questa una delle più belle zone del comune capoluogo. Tanti sono i ricordi che mi legano a questi luoghi, l’infanzia, i primi amori. Qui inizialmente passavo con la famiglia 2 mesi di vacanze, erano gli anni 50, il momento del boom economico e qui si incontrava tutta la Napoli Bene; sul corso tante le boutique e al porto le taverne e le discoteche. Pian piano tutto con il tempo si è trasformato e questi luoghi incantati e benedetti da Dio si sono trasformati. Tutte le problematiche che si vivono nella grande metropoli sono arrivate anche qui, rendendo invivibili le serate e le notti, tanto che molte persone che erano habituè hanno scelto altre località per le loro vacanze.

Il pericolo centro di Ischia

La notte le strade sono preda di bande di ragazzini e giovani che in preda all’alcol e altro schiamazzano. Di altri giovani su bici elettriche che corrono schiamazzando. Le spiagge sono un altro luogo dove imperversano bande di vandali con urla da stadio.

Chi come me ricerca sempre una camera vista mare, si vede limitare le ore di riposo notturne, si trova un po’ di pace solo verso le 6 del mattino. Non c’è alcun controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine e della Polizia municipale, presenti stranamente in forza solo nelle prime ore del mattino con la riapertura dei bar sul corso.

L’isola si presenta con strade rotte, lavori pubblici interminabili, traffico con alto tasso di inquinamento. Ho dovuto constatare che nessun accorgimento di prevenzione viene adottato o si ricerchino soluzioni per il superamento delle problematiche che citavo prima, per non parlare dei costi dei traghetti e aliscafi (naviglio per lo più vecchio).

Bastano il sole, il mare e la spiaggia….

Sorgono spontanee delle domande da porre ai sindaci. Cosa volete far fare da grande a quest’Isola? Bastano il sole, il mare, la spiaggia, le terme per far venire ad Ischia i turisti? Secondo voi perché una persona deve scegliere Ischia per una vacanza di una o due settimane? Lei, sindaco di Ischia, aveva come slogan La Bella Ischia, questo comune è davvero così bello? E’ giusto far diventare l’isola una sorta di periferia della megalopoli vicina? Terranno alta l’economia alberghiera gli ospiti di una o due notti dei week-end?

Il corso diventa una discarica

Io alcune risposte me le sono già date e credo che questo sia l’ultimo anno di vacanze ad Ischia, anche io al compimento del mio settantunesimo anno cercherò una località più idonea per le mie vacanze. Nutro però una grande speranza (sarò un nostalgico) di rivedere l’isola con la sua tipicità di un tempo. Locali come quello dell’amico Andrea, “Il Giardino degli Aranci”. Poter uscire la mattina presto per la passeggiata salutare sul Corso e non trovare una sorta di discarica di rifiuti (dal bar della sua famiglia fino ed oltre il Valentino, per non parlare dei marciapiedi vicino al cinema Excelsior), ma una strada pulita degna di una località prestigiosa quale è Ischia. Sogno di rivedere il sorriso e la gentilezza della gente del luogo, sogno di poter rivedere l’Isola di cui sono innamorato e, perché no, poterci ritornare prima di esalare il mio ultimo respiro.

Voi isolani avete un bene inestimabile: questo scoglio benedetto da Dio. Svegliatevi dal letargo che vi sta chiudendo gli occhi e le orecchie. Difendete ciò che avete, rendetelo più bello e lasciate quello che era davvero un paradiso alle nuove generazioni. A breve se non troverete soluzioni adatte i ragazzi di oggi si ritroveranno a fare la valigia per cercare altrove un posto di lavoro, perché quest’isola non ne offrirà più. Vi prego di fare presto, perché il declino avanza imperterrito e la natura non potrà essere più l’unica attrattiva. Un saluto da un innamorato di Ischia».