Donne…grandi donne, oggi pomeriggio la mostra diventa LIVE con i volontari di LAV

Dai primi anni del ‘900 il mondo ha cominciato a celebrare la Giornata della Donna, dedicandola inizialmente alla commemorazione di donne operaie, morte nell’incendio di una fabbrica di New York.

In realtà fu questo il modo per sollevare il velo sulla condizione femminile in generale, la rivendicazione dei diritti negati alle donne, anche quello di esistere purtroppo, che continua a essere calpestato in ogni parte del mondo.

Stiamo vivendo giorni particolari in questi ultimi tempi, assistiamo al dolore per una guerra spietata non troppo lontana da noi e per questo, nella giornata dedicata alle Donne, vorremmo soffermarci e riflettere su questo e altri argomenti.

Nello scenario meraviglioso di Villa Arbusto, dalle h.17,00 e per circa un’ora, Massimo Ielasi ci “racconterà ” di 4 donne particolari e ribelli, ognuna a suo modo, protagoniste della mostra “Donne…grandi donne” e le volontarie del #laavischia ( Letture ad alta voce)isola d’Ischia leggeranno per gli ospiti brani inerenti a varie tematiche, come spunto di riflessione e di condivisione.

Si ringraziano per la grande disponibilità Massimo Ielasi, Ale Vù e il Circolo LaAV Isola d’Ischia

Vi aspettiamo!