“Donne Over”, oggi si presenta la community dedicata alle donne a Forio

Grazie al Patrocinio morale del Comune di Forio, presso la Sede del Punto D in convenzione con il comune, oltre al centro ascolto, stanno nascendo tante opportunità di incontro e di supporto alle donne.

Nell’ambito delle iniziative di Kres, impresa sociale e il Punto D, sportello ascolto per la Difesa e Diritti delle Donne, è nata una community dedicata alle donne, in particolare alle donne che vogliono andare “oltre” e a tutte quelle che lo fanno già ogni giorno.

Oltre la rigidità di una routine quotidiana. Oltre i problemi che sembrano talvolta schiacciarti.

Oltre i meccanismi del mondo del lavoro che ancora oggi mettono in difficoltà le donne.

Oltre la violenza. Oltre tutto quello che in solitudine è difficile affrontare.

Donne Over è anche un gioco di parole che oltre al significato della parola “over”, richiama anche “game over” con un riferimento alle donne che pensano di aver perso tutto ma per le quali c’è sempre una strada per ricominciare, ricostruire, reinventarsi e riscoprirsi.

Al centro della vita della community ci saranno storie di donne comuni che con la lora vita e testimonianza, possono supportare altre donne.

Donne Over è una community che prevede una presenza online sui social (al momento instagram @donneover) e incontri dal vivo. Il primo si terrà domani 30 novembre alle 18.30 al Vecchio Municipio di Forio presso la sede del Punto D.

Il primo incontro di domani sarà sul tema della femminilità: si parlerà del tema leggendo autori importanti, brani di opere letterarie, attività creative e ogni donna avrà la possibilità di raccontare il suo rapporto con la femminilità.