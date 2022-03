Donne alzate la grande bandiera dell’8 Marzo per conquistare la totale parità con l’uomo

Gianni Vuoso* | Un altro anno è passato ed eccoci di nuovo all’8 Marzo, Giornata internazionale delle donne. Un altro anno di pandemia sanitaria che si è sommata ad una devastante crisi economica e sociale.. Un anno da quando si è insediato il governo del banchiere massone Draghi.

L’8 Marzo 2022 cade inoltre nel pieno di una tempesta guerrafondaia a causa dello scontro imperialista fra Usa, Nato e Russia per il controllo dell’Ucraina. Una tempesta che potrebbe anche sfociare in una nuova guerra imperialista mondiale. Le masse femminili sono state le principali vittime della pandemia, quelle che hanno dovuto sopportarne il maggior peso economico, familiare e sanitario. Le donne sono state le prime a essere licenziate ed essere trattate ancora una volta come lavoratori di serie B, accessorie e di riserva, da spremere come limoni fino a quando il capitalismo ne ha bisogno e da rigettare nelle mura domestiche appena non più utili alla produzione e ai profitti. La cosiddetta “ripresa” occupazionale del 2021 ha completamente lasciato a casa le donne o le ha destinate a lavori ancor più dequalificati e precari. Al Sud, e in particolare in Sicilia, Calabria e Molise, una donna italiana su tre in età lavorativa è occupata.

Tutto ciò dimostra che l’occupazione femminile è sempre più strutturalmente debole, instabile e povera rispetto a quella maschile il che allarga ulteriormente il gap economico, salariale (era già al 18%) e pensionistico fra donne e uomini e la dipendenza economica delle donne dagli uomini.

Nel 2021 sono state 116 le donne vittime di femminicidio. Una strage senza fine. È un anno che, mediante un golpe bianco del presidente della Repubblica Mattarella, Draghi è salito a Palazzo Chigi ma la situazione per le masse femminili e per tutto il nostro popolo non è migliorata affatto. Come era chiaro fin dall’inizio per i marxisti-leninisti, con il governo Draghi il potere politico è passato direttamente in mano alla grande finanza e all’Ue imperialista. Il governo Draghi si è dimostrato nei fatti un governo presidenzialista dai caratteri e dal programma atlantista, europeista, interventista, antioperaio, antipopolare e antisindacale, che non disdegna di usare il manganello, gli arresti e i processi tipicamente mussoliniani nei confronti dei lavoratori in lotta, delle studentesse e degli studenti della Lupa, dei coraggiosi giovani No Tav. Draghi e tutti i partiti del regime neofascista si riempiono la bocca di “parità di genere”. La verità è che usano strumentalmente questa bandiera per blandire le masse femminili e per asservirle al sistema capitalistico. C’è bisogno di alzare alta la grande bandiera dell’8 Marzo per conquistare la piena emancipazione e la totale parità con l’uomo.

Alzare questa bandiera significa innanzitutto salvaguardarne e rilanciarne la vera storia e il vero significato perché nessuno possa stravolgerlo e impadronirsene. Fu la Conferenza internazionale delle donne comuniste che oltre cento anni fa, nel 1921, istituì l’8 Marzo per ricordare la grande manifestazione delle donne di Pietrogrado, l’8 Marzo 1917, che contribuì a creare le condizioni della Grande Rivoluzione Socialista d’Ottobre. L’8 Marzo era nato in un primo momento come Giornata internazionale delle donne istituita nel 1910 dalla Conferenza delle donne socialiste di Copenaghen per ricordare il martirio delle 129 operaie della Cotton di New York morte due anni prima nell’incendio della fabbrica in cui il padrone le aveva rinchiuse. A promuoverla furono le marxiste-leniniste russe ed europee ispirate da Lenin. Per molti anni, via via che il PCI revisionista si spostava a destra, l’8 Marzo si è scolorito perdendo la sua impronta di classe, fino a diventare una festa consumistica e privata piccolo borghese. Solo da qualche anno, su iniziativa encomiabile del Movimento NonUna di Meno, l’8 Marzo è tornato a essere una giornata di lotta. Anche per quest’anno, il Movimento NUDM ha indetto per l’8 Marzo lo sciopero e i sindacati non confederali hanno già meritoriamente offerto la loro copertura sindacale. Alzare la grande bandiera dell’8 marzo significa anche impugnare con forza le due leve fondamentali per l’emancipazione della donna che per i marxisti-leninisti sono il lavoro e la socializzazione del lavoro domestico. Alzare la grande bandiera dell’8 Marzo, significa oggi battersi con tutte le nostre forze per cacciare il governo del banchiere massone Draghi e lottare per il socialismo e il potere politico del proletariato. Perché è ormai dimostrato che il capitalismo e i suoi governi comunque composti, non sono in grado di garantire benessere, diritti, uguaglianza fra i sessi e di genere e nemmeno pace duratura alle masse femminili e a tutto il nostro popolo.

Da oltre un anno il PMLI ha lanciato l’appello agli anticapitalisti a creare un vasto fronte unito antidraghiano e al contempo ad aprire una grande, franca e aperta discussione sul futuro dell’Italia. L’unica via per l’emancipazione della donna e la totale parità fra i sessi è il socialismo e il potere politico del proletariato. Solo il proletariato – ha scritto il segretario del PMLI Scuderi – in quanto classe oppressa e antagonista alla borghesia può avere ed ha l’interesse all’emancipazione femminile, mentre la classe dominante al contrario ha interesse a mantenere sottomesse e in uno stato di subalternità le donne. Soprattutto attraverso la morale retrograda e cattolica circa la famiglia, la maternità, il divorzio, l’aborto e il sesso pensano di tenere la donna nell’oscurità e nella subalternità maritale, politica e sociale.

Buon 8 Marzo, alle nostre compagne, militanti e simpatizzanti del PMLI, e a tutte le marxiste-leniniste italiane e del mondo intero. Combattiamo ogni imperialismo sia dell’Est che dell’Ovest e prepariamoci a insorgere se l’Italia entrasse in guerra al fianco di Usa, Nato e Ue!

*Segretario Cellula isolana del PMLI “Il Sol dell’Avvenire”