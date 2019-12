Donna muore in idroambulanza, nuovo caso di malasanità e trasporti?

Gaetano Di Meglio | Mentre a Capri si infiamma la polemica per la morte di una donna di 50 anni di Anacapri e sotto accusa sono i presunti ritardi nel trasferimento in elicottero da Capri a Napoli, dopo che il personale medico dell’ospedale Capilupi aveva allertato la Core (Centrale operativa regionale), si apre un nuovo caso si morte a Ischia.

Stando alle prime ricostruzioni, una donna con evidenti difficoltà cardiache è morta nel trasporto in terraferma mentre era a bordo dell’idroambulanza partita da Ischia per far rientro al porto di partenza dopo aver navigato fino a Capo Miseno.

Una morte che apre a molti interrogativi e che merita di essere approfondita per sapere come è stata gestita questa vicenda, con quali tempi e con quali modalità.

La vicenda merita attenzione perché, secondo una prima ricostruzione il volo del 118, partito alla volta di Ischia non è riuscito ad atterrare a Casamicciola a causa delle condizioni meteo ed è tornato indietro. Però, solo dopo 4 ore, si è decisi per il trasporto via mare.

Chi è conoscenza dei fatti ci suggerisce che la scelta del trasporto via mare non sia stata la scelta migliore che si potesse assumere in considerazione delle condizioni mediche del paziente. Di certo è che le condizioni per la navigazione c’erano e che all’equipaggio in servizio sull’idroambulanza non vengono comunicati i dettagli medici che, invece, sono ad esclusivo appannaggio dell’ASL e del servizio 118. I militari che prestano servizio sul mezzo nautico, infatti, sono responsabili solo del trasporto.

Con il rientro della salma sull’isola, però, la rabbia dei parenti è scoppiata al punto di denunciare il caso alla magistratura competente.

A questo punto, però, qualcuno faccia chiarezza su questa morte e, soprattutto, qualcuno ci dica di che morte dobbiamo morire su quest’isola tra la strafottenza di ASL e Regione e l’indifferenza dei sindaci. L’emergenza sanitaria deve essere una priorità e una prerogativa per noi isolani che, non solo subiamo il danno di vivere su di un’isola disagiata (cosa che nessuno ci vuole riconoscere!, ndr), ma dobbiamo anche fare i conti con la gestione dell’Ospedale Rizzoli e della sanità in generale che continua a peggiorare.

Il taglio dei primari, la trasformazione del nostro Nosocomio in una semplice appendice dell’ospedale di Pozzuoli, il clima che si vive tra le corsie e i servizi che vengono resi sempre in maniera peggiore sono segnali che non possono non essere presi in considerazione.

Una direzione sanitaria assegnata ad interim dopo la vergognosa parentesi Bianco, il mancato rinnovo dei primari di ortopedia e ginecologia fanno il paio con le pessime decisioni prese per l’oncologia con la mortificazione di chi, invece, grazie ai sacrifici personali, aveva dato un’anima ad uno dei reparti più delicati che ci sono. Qualcuno pensa che aver fatto due lavori edili basti a distoglierci dalla verità, amara e un po’ complottistica da credere, di un disegno che tende allo smantellamento dell’ospedale Rizzoli? Beh, sbaglia di grosso!

Un ospedale degno e una sanità seria, non può essere gestita con le autoconvenzioni (su cui, tra l’altro, bisognerebbe accendere i riflettori per capire le modalità operative, ndr) a 60 euro l’ora.

Forse l’atteggiamento remissivo dei sindaci che, magari, credono sia più importante riuscire ad avere il trasferimento di qualche infermiere che servizi migliori e più efficienti tra ospedale e Distretto, ha reso ad Antonio D’Amore, direttore dell’ASL Napoli 2 Nord, e Vincenzo De Luca, Governatore della Regione Campania, una fotografia sbagliata dell’isola. Qui non siamo tutti come quelli del Cudas che mettono prima gli interessi personali e diretti e poi quelli della cittadinanza (sono carte conosciute, ahinoi).

E’ finito il tempo delle finte proteste, delle proteste con i cavolfiori in testa ai cortei o con i sindaci che provano a fare i “bellilli” per accontentare il popolo e non scontentare D’Amore e De Luca. La grande finta sulla sanità deve finire perché noi moriamo in mezzo al mare.

E’ di ieri, infatti, la notizia di un altro mancato volo del 118 necessario per un altro paziente. Le condizioni meteo hanno impedito il volo sanitario ma dal Rizzoli si è provveduto all’attivazione di un volo militare. Dopo l’ok del volo militare, però, è nato il problema dell’equipaggio medico a bordo non garantito dall’Aeronautica. Un problema nel problema.

E’ arrivato il momento di reagire e attaccare. Anche perché chi avrebbe dovuto difenderci non ha mai iniziato a farlo. I sindaci? Missing! E, grazie alla loro assenza, D’Amore e De Luca fanno ciò che vogliono. Ci trattano come cittadini e pazienti di serie B! Tutto questo non si può più accettare! Ora basta!