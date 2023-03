Donna e libro, Serrara Fontana celebra l’8 marzo in Biblioteca

Doppio appuntamento per il Comune di Serrara Fontana, l’8 marzo. In occasione della ricorrenza della festa della donna saranno due le iniziative concepite per celebrare in maniera significativa tale data. Si inizierà alle ore 15.00, nel caratteristico borgo di Noia, dove il Comune di Serrara Fontana inaugurerà, in collaborazione con l’Associazione Rise Up, una panchina d’autore dipinta dalla giovanissima artista Rossella Pia Trofa. Come detto, questa inaugurazione non sarà il solo evento in programma.

Subito dopo, infatti, è prevista la presentazione dei nuovi spazi di lettura della biblioteca comunale di Serrara Fontana, ubicati presso il Centro Polifunzionale, in Piazza a Fontana. La struttura, che già costituisce un punto di riferimento per l’intera isola vista la notevole offerta e varietà dei titoli disponibili, sarà teatro di una maratona di lettura che intende evidenziare il valore di un ente come la biblioteca visto come luogo di incontro e di scambio, ma soprattutto fucina di cittadinanza consapevole. Le tematiche oggetto della maratona saranno la donna ed il libro. Concluderà il pomeriggio la presentazione del libro “Orfani Emozionali. I Bambini senza Tempo” di Marta Krevsun a cura di Graus edizioni.

«Si tratta – ha dichiarato il sindaco Irene Iacono – di iniziative dirette in maniera concreta a salvaguardare e accrescere la sensibilità dell’intera comunità verso temi fondamentali quali il rispetto della donna e l’importanza della cultura veicolata attraverso i libri come mezzo per sviluppare l’attitudine al confronto, foriero di crescita reciproca per i cittadini: per entrambi i temi l’amministrazione ha sempre avuto grande attenzione continuerà a profondere il massimo impegno».

Il programma prevede inoltre anche un’iniziativa benefica. Durante la manifestazione, sarà infatti devoluta una somma a favore delle famiglie casamicciolesi con minori, allontanate in via definitiva dalle proprie abitazioni fino alla eliminazione del pericolo.

Tale somma è stata raccolta da numerosi enti e associazioni: Città di Waldkirchen, Comune di Serrara Fontana, Pro Loco Succhivo, Associazione Gertrud Streicher, Associazione Legami e Radici, Pro Serrara Fontana, Associazione A voce de ‘ criature, Associazione Amici di Sant’Angelo e Associazione Epomeo A.s.d.

Inoltre, durante la serata avrà luogo il collegamento telematico con uno degli enti donatori, la città di Waldkirchen, a suggellare lo spirito di solidarietà tra la cittadina tedesca della Baviera e la nostra isola.