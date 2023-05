DonatoriNati della Polizia di Stato, giovedì la donazione di sangue ad Ischia

Nella mattinata di giovedì 4 maggio, nello spazio antistante l’edificio della Polizia di Stato di Ischia, si è svolta la donazione di sangue straordinaria organizzata dall’Ass. DonatoriNati della Polizia di Stato. Sono state coinvolte le scuole dell’isola e tutti i cittadini per contribuire a diffondere la cultura della solidarietà .

“Donare sangue e’ un atto d’amore e un gesto, semplice e veloce, di solidarietà che può salvare la vita a molte persone e un modo per effettuare la prevenzione” afferma Tommaso Delli Paoli presidente per la Campania dei Donatori Nati della Polizia di Stato. “Ringraziamo quanti questa mattina hanno partecipato , in particolare il dirigente del commissariato di Ischia e tutti i poliziotti, i vigili urbani e i dirigenti delle scuole dell’isola che stamattina sono venuti a donare il proprio sangue di buon’ora dando così il loro esempio”.

Obiettivo principale dell’associazione e’ infatti quello di diffondere la cultura della donazione è un particolare quella del sangue. Con il coinvolgimento delle scuole si è contribuito a lanciare il messaggio ai giovani studenti affinché facciano propria la cultura della legalità