Don Saverio cavalca la luna, a Visitapoveri il libro della prof. Politi Cenere

Venerdi21 luglio 2023, ore 20,30, sul sagrato della Chiesa Santa Maria delle Grazie, piazza Municipio, Forio d’Ischia, verrà presentato il recente romanzo di Carmela Politi Cenere, Don Saverio cavalca la luna. Sarà presente la scrittrice che dialogherà con Maria Anna Verde e Lucia Penza.

Numerosi sono i libri della Politi Cenere, cosi come i riconoscimenti e le recensioni.

Lo scorso anno a Torino ha ricevuto il Premio alla cultura. E la cultura la diffonde con alacre impegno, non solo attraverso I suoi romanzi e poesie, ma attraverso il Premio letterario Internazionale, Emily Dickinson, da lei fondato e presieduto, oramai alla 28esima edizione.

“E’ un grande piacere”, scrive il Priore Maria Anna Verde, “ospitare nuovamente la Prof. Politi Cenere sul sagrato della Chiesa di Santa Maria Visitapoveri. Infatti già nel settembre del 2020 la Prof. presentò un suo romanzo storico incentrato sull’affascinante figura di Masaniello, “L’ombra di Masaniello vaga per Piazza del Mercato”.

Oggi invece ci racconta la storia di Don Saverio, e dei suoi affascinanti percorsi introspettivi vissuti tra Napoli ed Ischia e di come cavalcherà la luna. L’appuntamento è allora per venerdì 21 luglio ore 20.30 Chiesa dell’Arciconfraternita di Santa Maria VIsitapoveri- Piazza Municipio Forio. Non mancate!”