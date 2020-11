Don Pasquale é il nuovo parroco di Serrara

La comunità di Serrara ha un nuovo pastore. Oggi il Vescovo Lagnese ha annunciato l’arrivo di Don Pasquale, già parroco di Fontana.

“Stasera – scrive il sindaco Caruso – il Vescovo ha presentato il Parroco Don Pasquale alla comunità di Serrara.

Ho voluto salutare e dare il benvenuto a Don Pasquale e al Vescovo con le seguenti parole.

Gentile Vescovo Lagnese,

Le giungano i miei saluti ed il benvenuto nella nostra Comunità.

Pochi giorni fa ci siamo visti in occasione dell’ultimo saluto al Caro Don Angelo parroco della Parrocchia di Serrara per tanti decenni. Un parroco che dai tanti messaggi di cordoglio e di stima che mi sono pervenuti a me in qualità di Sindaco ed alla famiglia, oltre che dalle tante opere realizzate, ha lasciato un segno indelebile nel nostro Paese. Le sue opere materiali ed immateriali rimarranno ad imperitura memoria vivendo nel ricordo collettivo oltre la nostra vita terrena.

Oggi accogliamo il Carissimo Don Pasquale, parroco di Fontana.

Quando a giugno del 2017, in occasione dei festeggiamenti del Corpus Domini, arrivò a Fontana mi colpì molto un episodio: le tante persone che da Forio, dalla parrocchia di San Sebastiano, lo avevano accompagnato a Fontana ed i tantissimi bambini che piangevano durante la messa ed ancora i saluti per aver perso un sicuro punto di riferimento della loro comunità.

Durante le mie parole di benvenuto a Don Pasquale dissi che l’enorme affetto che gli stavano dimostrando i suoi parrocchiani era un segno di quanto bene aveva fatto a Forio e di quanto potrà farne a Fontana.

Per Don Pasquale sono trascorsi oltre due anni di lavoro, anni di conoscenza e di collaborazione con la cittadinanza e con l’Amministrazione Comunale.

Oggi posso dire che quella sensazione avuta a giugno del 2017 si è trasformata in una piacevole conferma.

Don Pasquale ha lavorato sodo in un periodo travagliato per la chiesa di Fontana e con una situazione economica della Parrocchia non felice anzi, con evidenti difficoltà che ne limitano molteplici attività.

In questo periodo Don Pasquale ha saputo far ritrovare intorno al nuovo Parroco una comunità parrocchiale fortemente legata al culto della Madonna della Mercede e di Sant’Antonio, una comunità molto legata alla propria chiesa ed ai valori cristiani da sempre radicati nelle nostre tradizioni.

Don Pasquale ha saputo coinvolgere tanti bambini, tantissimi ragazzi ed altrettanti genitori in molteplici iniziative estive, natalizie ed anche legate alla chiesa di San Nicola sul Monte Epomeo e questo solo per citarne alcune.

Carissimo Don Pasquale, Ti accogliamo a Serrara ed al Ciglio non per sostituire Don Angelo nè Ti chiediamo di imitarlo e di essere come lui, né di farcelo dimenticare ma ti chiediamo semplicemente di essere sempre come sei e come ti abbiamo conosciuto: un grande lavoratore, un ottimo parroco, una gran brava persona. Solo così la nostra comunità potrà continuare a crescere e a dare lustro alla Diocesi di Ischia e all’intera Chiesa Cattolica.

A nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale di Serrara Fontana i migliori auguri di buon lavoro. Conta sulla nostra collaborazione Don Pasquale.

Al Vescovo i nostri ringraziamenti per essere qui presente stasera e per aver scelto Don Pasquale.”