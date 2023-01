Don Giuseppe Nicolella: “Benedetto XVI, un gigante della fede”

Con Don Giuseppe Nicolella, abbiamo fatto una lunga chiacchierata prima che il papa Emerito morisse. Le parole del parroco di Sant’Antuono e San Domenico, però, hanno significato profondo e vanno ben oltre la cronaca. “Vorrei rivolgere il mio pensiero, ma penso anche quello di tutta la Chiesa, al Papa Emerito Benedetto XVI. Come essere umano, sta concludendo il suo pellegrinaggio terreno, e non sappiamo quanto tempo gli rimane: potrebbero essere un’ora, un giorno, una settimana o un mese.

I medici lo stanno assistendo, ma bisogna considerare anche la sua veneranda età di 95 anni; nel 2023 dovrebbe compiere 96 anni, poiché è nato ad aprile del 1927. In questo momento, preghiamo perché il Signore lo assista al termine del suo pellegrinaggio terreno, ma anche per esprimere la nostra profonda gratitudine per il suo contributo alla fede, che sarà ricordato come quello di un gigante. Indubbiamente, il suo pensiero lucido e chiaro è patrimonio dell’umanità, e dovrebbe essere riconosciuto anche da chi non è credente.

Come cattolico, sono grato per il suo ruolo di guida durante gli 8 anni del suo pontificato, che non sono stati facili, ma in cui ha saputo tenere saldo il timone della barca di Pietro e di Cristo. In questo momento, penso sia naturale per tutti noi cattolici pregare ogni giorno per la Sua Santità, ma in modo particolare in questa situazione.”