Don Giuseppe Nicolella: “La nostra quarantena finisce domenica sera”

Con un messaggio audio fatto circolare su WhatsApp, e poi diventato virale, è il parroco Don Giuseppe Nicolella a chiarire la posizione della Parrocchia di Ischia, la sua e del cittadino risultato positivo al Coronavirus nei giorni scorsi. Un messaggio che abbiamo trascritto integralmente con la consapevolezza e l’intenzione di voler far chiarezza e mettere a tacere voci e altre ricostruzioni diffuse nei giorni scorsi.

L’invito alla calma e al rispetto delle norme imposte è fondamentale e utile a tutti. Ecco il testo, integrale, del messaggio audio del parroco.

«Signore buonasera. Scusate se rispondo solo ora. Allora vorrei, innanzitutto, invitare tutte alla calma – è perentorio Nicolella -; la seconda cosa il diacono è stato a messa qui giorno 8 di marzo, l’oratorio era già stato sospeso e perdipiù dei bambini quasi nessuno è venuto a messa nei giorni nella settimana precedente la domenica 8. Il cittadino è stato ricoverato lunedì 16 e il 17 si è avuta la notizia della sua positività.

Ora, appena avuta la conferma io ho chiamato l’ASL ed è stata all’ASL a darmi alcune indicazioni. Tra queste indicazioni oltre che dare a me la precauzione perché sono stato la persona che ci è stato più a contatto, la precauzione di stare in isolamento fino a domenica sera, ha chiesto di contattare le persone che sono state più a contatto con lui e questo è stato prontamente fatto. Le persone – continua il prete molto amato tra Ischia e Forio – che hanno ricevuto la comunione da lui o comunque sono stati a lui vicine, sono state invitate, in via precauzionale, a stare in isolamento fino a domenica sera. Ma solo precauzionali perché dall’8 già sono passati 11 giorni e quindi sono un tempo sufficiente per dire che è scarsa la probabilità di un contagio. Poi c’è un’altra cosa: con grande probabilità lui ha contratto questo virus dopo domenica 8 perché il virus si manifesterebbe in 4-5 giorni quindi diciamo che siamo abbastanza tranquilli. Terza cosa, ecco qui, penso che ognuno di voi abbia già adottato ma non dal 8 marzo da prima tutte le precauzioni possibili per sé e per i propri cari se l’avete fatto incosciente sta fatto bene.

Nel momento in cui il decreto ha imposto la chiusura delle chiese le nostre chiese sono state tutte chiuse ai fedeli perché io sto celebrando in privato dal 9 di Marzo, con l’assistenza di due persone così come la legge prevede e non di più.

Per cui questi sono i fatti… i fatti non le chiacchiere. Altre comunicazioni – sottolinea ancora Nicolella – non andavano fatte a chi non era tenuto a sapere queste cose, quindi penso che non ci sia alcuna omissione e poi il senso di responsabilità penso che ci sia stato in tutti dalle istituzioni civili a quelle ecclesiastiche.

Certo tutti un poco impreparati per una cosa del genere, però ora si faccia quanto più è possibile quanto meglio è possibile, non dico che non siano stati fatti errori ma sicuramente sono stati fatti anche in buona fede. Per cui cerchiamo di stare calmi, ecco, preghiamo per il diacono per gli altri ammalati di coronavirus per le loro famiglie perché questa è la cosa più importante e poi e poi cerchiamo di non uscire, anzi non riusciamo proprio, e quando sarà passato tutto questo lo racconteremo con serenità e ci ritroveremo in chiesa o anche fuori della chiesa, visto che tante persone si incontrano fuori, in chiesa non ci vengono ma fuori abbondantemente si vedono e si stravedono comunque ma questo non solo in tempo di coronavirus anche in altri tempi.

Io continuo a celebrare tutti i santi giorni, prego per tutti quanti voi, per le vostre famiglie vi benedica saluti e auguri a tutti i papà tutti i papà – continua – perché è giusto che oggi ricevano anche in questo clima così surreale la loro festa Buona serata a tutti e a tutte»