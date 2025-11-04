Don Camillo, cento anni di esempio al servizio di Dio | #4wd

Cento anni. Un secolo intero di vita e di grazia, che profuma di fede autentica, di umiltà operosa e di intelligenza luminosa. Don Camillo D’Ambra raggiunge oggi il traguardo del suo centesimo compleanno come un patriarca mite e sapiente, testimone di una stagione della Chiesa e della vita isolana che egli ha attraversato con passo leggero e cuore ardente.

Don Camillo ha saputo coltivare fin da giovanissimo la vocazione sacerdotale come un dono prezioso, accogliendola con lo spirito limpido di chi intuisce che il vero sapere nasce solo dall’amore. Ordinato presbitero in anni difficili, segnati dalla ricostruzione morale e materiale del dopoguerra, ha vissuto il suo ministero come un servizio costante, discreto e instancabile alla comunità, con quella mitezza che è la forma più alta della forza.

Chi conosce don Camillo sa bene che contrariamente al suo omonimo e ben più noto personaggio della saga cinematografica tratta dall’opera del Guareschi, egli è un uomo profondamente radicato nell’umilta, nella fede e nella cultura. Sacerdote e studioso, guida spirituale e fine intellettuale, egli ha saputo unire la sapienza dei libri a quella del cuore, parlando alle menti e alle anime con la stessa limpidezza. Nelle sue parole, sempre misurate e intense, si avverte ancora oggi il respiro della Scrittura e la profondità della tradizione, ma anche la curiosità viva di chi non smette mai di imparare.

La sua preparazione è sempre stata un dono messo al servizio degli altri, non un titolo da esibire, che il buon Dio ha premiato con una lucidità altrettanto longeva che lo accompagna tuttora.

Inconfondibile la sua voce tremula ma decisa dal pulpito, il suo sguardo sereno, quasi contemplativo, la sua disponibilità semplice e totale. Don Camillo ha vissuto il sacerdozio come un continuo atto di gratitudine, un “sì” quotidiano al Signore pronunciato con la discrezione di chi non cerca applausi. La sua è una santità quotidiana, domestica, nascosta nei piccoli gesti: una visita a un malato, una parola di conforto, una lezione ai giovani, una preghiera silenziosa davanti al tabernacolo, una giornata in confessionale.

Nel corso della sua lunga vita, don Camillo è stato un punto di riferimento per generazioni di fedeli e di confratelli, un maestro nell’arte difficile del discernimento, un testimone di fedeltà e sobrietà evangelica. Non ha mai amato i riflettori, eppure la sua luce non ha mai smesso di brillare: quella luce gentile che non abbaglia ma illumina, che non impone ma guida. In lui molti hanno riconosciuto la figura del sacerdote d’un tempo, uno di quelli tutto popolo e Vangelo, capace di ascoltare, comprendere, suggerire, perdonare.

Oggi, mentre Ischia gli si stringe attorno con affetto e riconoscenza, la sua storia diventa ancor di più un prezioso patrimonio comune. In un’epoca che corre veloce e spesso dimentica le sue radici, la testimonianza di don Camillo è un invito a riscoprire il valore dell’essenzialità, della preghiera, del servizio silenzioso. È il richiamo gentile di chi ci ricorda che la vera cultura non è accumulo di nozioni, ma luce dello spirito; che la vera fede non è esibizione, ma abbandono fiducioso alla volontà di Dio.

Il suo centenario non è soltanto una festa anagrafica: è una pagina di gratitudine collettiva, un’occasione per dire grazie a un uomo che ha saputo essere ponte ischitano tra cielo e terra, tra parola e silenzio, tra sapienza e semplicità. Nel volto innocente e ricco di pace di don Camillo si riflette la gioia del servo buono e fedele, che ha seminato tanto e chiesto poco, che ha amato senza misura e servito senza stanchezza. Cento anni di vita sono un dono raro; cento anni vissuti così, nella fedeltà a Dio e agli uomini, sono un miracolo di grazia. E in questo giorno di festa, tutta Ischia, con affetto filiale, può dire con riconoscenza: grazie di esistere, piccolo grande don Camillo!