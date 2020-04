Don Antonio Angiolini: “Torno restaurato ma con più amore”

C’è, in questi giorni che ci avvicinano alla Santa Pasqua, una lieta notizie per i tanti fedeli della Parrocchia del Gesù Buon Pastore. Come avevamo già annunciato attraverso queste stesse colonne, don Antonio Angiolini, dopo un periodo di lontananza dalla parrocchia e dai parrocchiani, sarebbe tornato a reggere le redini della popolosa parrocchia ischitana e,oggi, ci ritroviamo a parlare di lui e con lui a poche ore dalla Santa Messa della Domenica delle Palme che officerà nella “sua” chiesa tanto amata.

Dopo circa tre mesi di lontananza dall’isola, don Antonio torna “restaurato”, come lui stesso ci racconta. Un periodo di distacco che è servita al nostro don Antonio anche per riscoprire la gioia dell’obbedienza al Vescovo che, per un prete cattolico, è una vera ricchezza.

“Sono molto felice di essere ritornato sull’isola e tra i miei parrocchiani” ci ha dichiarato don Antonio, il quale, nel periodo in cui è stato in Lombardia, ha celebrato messa ogni giorno alle ore 8.00 del mattino. Ha trascorso il suo periodo di riflessioni in un clima tranquillo, un periodo in cui non sono mancate le attenzioni dei tanti “pretoni” che si sono molto preoccupati per don Antonio, chiamandolo quotidianamente, veri amici che ha scoperto e riscoperto di avere. Compresi magari qualcuno che non si è dimostrato, alla fine, vero amico non interessandosi della sua sorte.

“Forse ho pagato il fatto che rispetto i “movimenti” – aggiunge – ma non ho mai aderito ad uno di essi, io aderisco solo a quello di Gesù Cristo sentendomi parroco cattolico a tutti gli effetti,legato al II Concilio Vaticano.”

Tre mesi lontano dall’isola, dicevamo, tre mesi in cui ha potuto compiere una “restaurazione”, tanti giorni in cui ha potuto riflettere.

“Mi sono reso conto di avere un carattere particolare e che questa mia particolarità a qualcuno può dare fastidio. Forse sono stato ingenuo fidandomi troppo di alcuni. Ma da questa esperienza ne esco arricchito, faccio tesoro di quelli che sono trenta anni di vita nella stessa, bellissima, parrocchia.”

La Parrocchia del Gesù Buon Pastore, lo ricordiamo, è retta da don Antonio da tantissimi anni ed è proprio lui che l’ha costruita nel tempo, dedicandovi anima e corpo.

“Trenta anni fa il territorio della parrocchia del Gesù Buon Pastore non era affatto come quello che vediamo oggi – ci dichiara – ma è anche grazia alla mia opera che sono giunte persone. Molte sono rimaste, altre se ne sono andate negli anni.”

Questa mattina, poi, il ritorno alla celebrazione eucaristica nella sua chiesa…

“Non sono emozionato per il mio ritorno, ma mi sento che è concluso un periodo per me molto importante e ringrazio anche il vescovo per avermi permesso di riscoprire me stesso e di capire chi sono, davvero, i veri amici e chi, invece, no. Ho capito e compreso che devo continuare nella mia opera, con maggiore vigore. Come ho detto prima, mi sento restaurato, sono felice di essere tornato sull’isola e trai miei parrocchiani.”

Don Antonio, lo ricordiamo, ha celebratola Santa Messa della Domenica delle Palme alle ore 11.00 presso la chiesa di Gesù Buon Pastore, messa a porte chiuse, come vuole la vigente normativa, e trasmessa in streaming attraverso la pagina Facebook ufficiale della parrocchia stessa.