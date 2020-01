Domenico Savio ricoverato in ospedale, rinviata la presentazione dei suoi due libri

La presentazione dei primi due volumi della raccolta parziale degli scritti di Domenico Savio, fondatore e Segretario generale del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, programmata per domani sabato 4 gennaio 2020 a Forio, nella Sede nazionale del PCIM-L, è stata rinviata a data da destinarsi a causa del ricovero dell’autore, resosi necessario da stamattina per accertamenti presso l’ospedale di Lacco Ameno “Anna Rizzoli” a seguito di un lieve malore. I dirigenti e i militanti del Partito nell’augurare una rapida e completa ripresa al Compagno Segretario Domenico Savio, appena sarà possibile annunceranno la nuova data della presentazione dei volumi “Una vita per il comunismo”.